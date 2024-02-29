Target Jokowi Bangun 61 Bendungan Bakal Molor ke 2025

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat sepanjang tahun 2015 hingga 2024, telah diselesaikan pembangunan 42 bendungan dari target RPJMN sebanyak 61 bendungan.

Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan, sekaligus Juru Bicara Kementerian PUPR, Endra S. Atmawidjaja mengatakan sebanyak 19 Bendungan tengah dikebut penyelesaiannya hingga akhir 2024, atau selambat-lambatnya 61 bendungan baru sudah terbangun tahun 2025.

"Saat ini kita sedang upayakan sekuat tenaga untuk menyesaikan sisa 19 bendungan hingga akhir tahun 2024 atau selambat-lambatnya di awal 2025," kata Jubir Endra dalam keterangan resminya, Kamis (29/2/2024).

Endra menjelaskan, bendungan multifungsi yang dibangun bertujuan sebagai sumber air irigasi, air baku, energi listrik terbarukan, pengendalian banjir, konservasi air, dan pengembangan pariwisata.

Endra mengatakan sampai saat ini sudah di tuntaskan 42 dari target 61 bendungan. Pada tahun 2023 telah diselesaikan 6 bendungan, yakni Bendungan Cipanas (Jabar), Sepaku Semoi (Kalimantan Timur), Tiu Suntuk (NTB), Karian (Banten), Ameroro (Sulawesi Tenggara), dan Lolak di Kabupaten Bolaang Mongondow Sulawesi Utara yang baru saja diresmikan Presiden Jokowi pada 23 Februari 2024 lalu.