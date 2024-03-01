Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Makan Siang Gratis, Teten Minta UMKM Dilibatkan

Meliana Tesa , Jurnalis-Jum'at, 01 Maret 2024 |18:43 WIB
Makan Siang Gratis, Teten Minta UMKM Dilibatkan
MenkopUKM Teten Masduki Minta UMKM Dilibatkan pada program makan siang gratis (Foto: MPI)
JAKARTA - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) meminta sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) bisa dilibatkan pada rencana program makan siang gratis oleh pemerintah yang akan datang.

"Bagusnya kalau memang program makan gratis itu harusnya melibatkan para pelaku UMKM," kata Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki dikutip Antara Jumat (1/3/2024).

Ia mengatakan, pentingnya melibatkan sektor UMKM lokal dalam rancangan program baru yang diusung oleh pemerintah yang akan datang itu dapat berdampak terhadap omzet mereka.

"Kalau tidak (dilibatkan) nanti turun omzet UMKM tersebut," ucapnya.

Dia mengaku, jika saat ini pemerintah belum membahas secara teknis terkait program makan siang gratis yang menjadi salah satu program unggulan dari pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Halaman:
1 2
