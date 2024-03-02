Jelang Puasa, Warga Berburu Kurma di Pasar Tanah Abang

JAKARTA - Masyarakat mulai berburu buah kurma di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, menjelang Ramadhan 2024. Kurma menjadi salah satu menu kaum muslim saat berbuka Puasa.

Pantauan MNC Portal di Blok C, Pasar Tanah Abang, Sabtu (2/3/2024), nampak sejumlah warga yang mulai mendatangi gerai atau toko kurma yang ada kawasan tersebut. Sebagian dari mereka mulai membelinya.

Nuri (20 tahun), salah satu pedagang atau karyawan Toko Anabia mengaku, sejak dua pekan terakhir Februari 2024 ini jumlah pembeli naik cukup signifikan. Menurutnya, kenaikan itu didorong kebutuhan konsumsi masyarakat saat Ramadhan nanti.

“Untuk yang seminggu, dua minggu kemarin alhamdulillah pengunjungnya juga ramai, terus responnya juga sangat baik, alhamdulillah nanggepin pada baik semua,” ucap Nuri saat ditemui di lokasi.

Lantaran jumlah peminat yang mulai naik, Nuri menyebut ada tiga jenis kurma yang menjadi best seller atau penjualan terbaik di tempat dia bekerja. Ketiganya adalah kurma Sukkari, kurma Bam, dan tunisia tangkai.

“(Best seller mana saja?) Pertama ada Sukari, ini kurmanya berasal dari Madinah yaitu memiliki rasa yang manis dan lembut juga. Makanya dia jadi best seller di toko ini,” paparnya.