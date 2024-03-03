Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

8 Calon Pekerja Migran Ilegal Mau Kabur ke Qatar dan UEA

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Minggu, 03 Maret 2024 |09:17 WIB
8 Calon Pekerja Migran Ilegal Mau Kabur ke Qatar dan UEA
Pekerja Migran Indonesia Ilegal (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sebanyak 8 orang calon pekerja migran atau non prosedural menuju Qatar gagal berangkat di Bandara Soekarno - Hatta Banten.

"Telah digagalkan 8 orang calon pekerja migran yang akan ditempatkan secara nonprosedural, mereka terdiri dari 1 orang yang akan diberangkatkan ke Qatar, dan 7 orang lainnya akan ditempatkan ke Dubai, PEA," kata Dirjen Binwasnaker dan K3, Haiyani Rumondang, dalam keterangan resminya, Minggu (3/3/2024).

Haiyani pun mengimbau masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri untuk memilih jalur prosedural, karena melalui jalur prosedural masyarakat akan mendapatkan kepastian pelindungan.

"Kami kembali mengajak semua pihak untuk mewujudkan penempatan pekerja migran Indonesia yang prosedural, profesional, dan bermartabat demi kebaikan bersama," sambungnya.

Direktur Binariksa Kemnaker, Yuli Adiratna, menambahkan, kedelapan calon pekerja migran tersebut berasal dari Karawang sebanyak 3 orang, Cianjur (2), Indramayu (1), Serang (1), dan NTB (1). Mereka akan diberangkatkan menggunakan pesawat Srilankan Airlines UL365 pukul 14.25 WIB yang transit Colombo dan diteruskan ke Doha/Dubai.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/320/3181148/uu_ketenagakerjaan-MIOw_large.jpg
UU Ketenagakerjaan Baru, Skema PHK dan Pengupahan Bakal Diubah 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180471/menaker_soal_lapangan_kerja-BjKx_large.jpg
Menaker Sebut Butuh 1,5 Juta Pekerja untuk Kelola Sampah hingga Pembangkit Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/455/3176921/pengemis-kqKY_large.jpg
Kisah Pengemis Terkaya di Dunia Punya Harta Rp14 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/320/3172823/tenaga_kerja-WT1E_large.jpg
10 Juta Orang Butuh Pekerjaan Tiap Tahun, Angka Pengangguran Masih Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/320/3172822/gen_z-MoUF_large.jpg
Gen Z Sulit Dapat Pekerjaan, Kemnaker: Soft Skill Agak Kurang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/320/3171073/skck-gAv9_large.jpg
Bolehkah Perpanjang SKCK di Kota Lain? Begini Caranya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement