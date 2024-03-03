Harga Cabai, Daging hingga Telur Ayam Kompak Naik Jelang Ramadhan

JAKARTA - Harga beberapa bahan pokok menjelang ramadhan mengalami peningkatan secara nasional. Beberapa komoditas yang mengalami kenaiakan cukup signifikan seperti cabai, daging ayam ras, telur ayam ras, dan garam.

Mengutip laporan dari situs panel harga milik Badan Pangan Nasional, Minggu (3/3/2024), harga cabai merah rawit merah saat ini mencapai Rp64.950/kg, atau menhalami kenaikan 5,58% dari harga 25 Februari lalu.

Harga cabai merah keriting hari ini juga mengalami kenaikan 5,85% atau naik Rp3.720 dari 25 Februari lalu. Adapun saat ini harga cabai merah keriting sudah tembus Rp68.200/kg.

Selain itu harga daging ayam ras pada hari ini juga mengalami keniakan 6,54% atau setara 2.430 dibandingkan 25 Februari lalu. Sehingga harga daging ayam ras saat ini sudah tembus Rp39.580/kg.

Kondisi serupa juga terjadi untuk harga telur ayam ras yang saat ini sudah tembus Rp31.980/kg, atau naik Rp1.210 perkilo dari 25 Februari lalu. Garam halus beryodium per hari ini juga naik 9,59%, harganya menjadi 12.690/kg.