Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Delegasi RI di Sidang IMO Akan Bahas Perlindungan Lingkungan Maritim

Nurul Amirah Nasution , Jurnalis-Senin, 04 Maret 2024 |18:17 WIB
Delegasi RI di Sidang IMO Akan Bahas Perlindungan Lingkungan Maritim
Delegasi RI di Sidang IMO (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Delegasi Republik Indonesia akan mengikuti sidang Komite Perlindungan Lingkungan Laut (Marine Environment Protection Committee) ke-81 di kantor pusat Organisasi Maritim Internasional (IMO) di London, Inggris Raya pada 18-22 Maret 2024.

Direktur Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Hartanto mengatakan, selain penyiapan posisi delegasi RI, kegiatan ini juga bertujuan membahas berbagai usulan dari negara anggota IMO berkaitan dengan perlindungan lingkungan maritim.

“Selama ini Indonesia senantiasa memanfaatkan forum MEPC dalam kapasitasnya tidak hanya sebagai negara anggota, tetapi juga statusnya sebagai anggota Dewan IMO Kategori C untuk menyuarakan kepentingan nasional mengenai aspek kemaritiman. Hal ini tentu memerlukan dukungan dari berbagai pihak,” kata Hartanto dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Senin (4/3/2024).

Sidang MEPC ke-81 ini akan membahas 10 agenda utama, yaitu: Consideration and adoption of amendments to mandatory instruments; Harmful aquatic organisms in ballast water; Air pollution prevention; Energy efficiency of ships; Reduction of green-house gas emissions from ships; Follow-up work emanating from the Action Plan to address marine plastic litter from ships; Pollution prevention and response; Reports of other sub-committees; Identification and protection of Special Areas, Emission Control Areas and Particularly Sensitive Sea Areas; dan Technical cooperation activities for the protection of the marine environment.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/320/3173443/ri_australia_gelar_patroli_bersama-Nxpz_large.jpg
Cegah Aktivitas Ilegal, RI-Australia Gelar Patroli di Perairan Perbatasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/17/470/3131570/labuan_bajo-NtLB_large.jpg
Dugaan Privatisasi Pantai di Labuan Bajo, KKP Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/14/320/3104272/pagar_laut-G4Wv_large.jpg
Alasan Pembangunan Pagar Laut di Tangerang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/14/320/3104250/pagar_laut-tWF1_large.jpg
Siapa Dalang Pembuatan Pagar Laut di Tangerang?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/13/320/3104059/pagar_laut-N9G2_large.jpg
Ada Kelompok Nelayan Ngaku Pasang Pagar Misterius di Laut Tangerang, KKP Ungkap Fakta Mengejutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/09/470/3103042/kkp-cMVk_large.jpg
KKP Stop Kegiatan Pemagaran Laut Tanpa Izin
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement