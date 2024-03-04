Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Dunia Hadapi Ancaman Triple Planetary Crisis, SDA Indonesia Jadi Sorotan

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Senin, 04 Maret 2024 |20:05 WIB
Dunia Hadapi Ancaman <i>Triple Planetary Crisis</i>, SDA Indonesia Jadi Sorotan
Sumber daya alam Indonesia (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Dunia menghadapi ancaman besar yang akan menentukan masa depan bumi dan semua penghuninya. Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Hanif Faisol Nurofiq menyebut saat ini ada ancaman yang dihadapi bumi yang disebut Triple Planetary Crisis.

Tiga krisis ini yakni perubahan iklim, hilangnya biodiversity, serta polusi dan limbah. Dampaknya berkepanjangan, bersifat merusak, dan sudah kita alami belakangan ini, mulai dari menurunnya fungsi lingkungan hidup, merosotnya kualitas maupun kuantitas air dan udara bersih, suhu bumi yang merangkak naik dan berakibat naiknya permukaan air laut, kebakaran hutan, gagal panen, hingga rententan bencana alam seperti banjir, tanah longsor dan juga badai.

Jika menengok ke belakang, segala krisis ini memang diakibatkan oleh ekspansi manusia terhadap alam yang sekarang nyaris tak berbatas. Mulai dari industri tambang, transportasi, pembangunan, hingga sektor pertanian.

“Karenanya, Kita memerlukan perencanaan pemanfaatan SDA yang baik untuk menghadapi ancaman Triple Planetary Crisis,” ujar Hanif, Senin (4/3/2024).

Menurut Hanif, perencanaan pemanfaatan SDA secara baik dan berkesinambungan ini akan sejalan dengan tiga era baru yang akan berjalan di Indonesia, dimulai pada 2024. Tiga era baru ini, pertama era baru pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) tahun 2025-2045 dan pelaksanaan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) 2025-2055.

Halaman:
1 2
