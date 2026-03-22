HOME FINANCE HOT ISSUE

Perbandingan Kisaran Gaji SPPG MBG dan SPPI Koperasi Merah Putih

Feby Novalius , Jurnalis-Minggu, 22 Maret 2026 |16:05 WIB
Perbandingan Kisaran Gaji SPPG MBG dan SPPI Koperasi Merah Putih
Perbandingan kisaran gaji SPPG MBG dan SPPI koperasi merah putih. (Foto: Okezone.com/BGN)
JAKARTA – Perbandingan kisaran gaji SPPG MBG dan SPPI koperasi merah putih.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih menjadi dua program prioritas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kedua program ini juga membuka peluang kerja dengan kisaran gaji yang berbeda.

Kisaran Gaji SPPG MBG

Gaji petugas MBG yang bekerja di bawah naungan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berkisar Rp2 juta per bulan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana.

“Yang tadinya ibu rumah tangga dan tidak punya pendapatan, sekarang bisa mendapatkan penghasilan minimal Rp2 juta per bulan. Jadi, dari aspek kemiskinan ekstrem, program MBG turut membantu mengentaskan,” kata Dadan.

Dadan juga menegaskan bahwa gaji para pekerja di dapur MBG tidak akan dipotong untuk membayar premi jaminan sosial Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

“Kami tidak memotong gaji mereka, tetapi kami menambahkan dan membayar preminya, sehingga semua yang terlibat dalam program MBG terlindungi secara sosial,” ujarnya.

Petugas MBG berstatus sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Program SPPG juga masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga penggajian petugas dijamin oleh pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebagai contoh, Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang ditempatkan sebagai kepala SPPG menerima gaji sekitar Rp19,3 juta untuk tiga bulan. Sementara itu, peserta berstatus magang menerima sekitar Rp17 juta untuk tiga bulan per Januari 2025.

 

