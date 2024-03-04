Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jokowi Tak Naikkan HET Beras meski Harga Naik Tajam

Atikah Umiyani , Jurnalis-Senin, 04 Maret 2024 |20:22 WIB
Jokowi Tak Naikkan HET Beras meski Harga Naik Tajam
Tak Naikan HET Beras (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah tidak mengubah kebijakan soal Harga Eceran Tertinggi (HET) baik untuk beras medium maupun beras premium. Meskipun saat ini harga beras terus melonjak.

Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Bapanas Rachmi Widiriani menilai bahwa kenaikan beras yang terjadi saat ini sebagi suatu anomali yang artinya tidak mencerminkan kondisi penawaran dan permintaan di pasar yang sebenarnya.

Diungkapkannya, keputusan soal HET ini juga sudah sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Rapat Pimpinan Nasional (Nasional).

"Kalau HET memang saat ini tidak ada wacana untuk dinaikkan karena sudah ada Rapim. Pak Presiden juga menetapkan bahwa HET tidak dinaikkan karena situasi sedang anomali. Kalau nanti dinaekkan naik-naik terus gabisa turun. Jadi HET ini tidak ada perubahan," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Isy Karim mengatakan, bahwa dalam menaikkan HET Beras memang banyak hal yang harus dipertimbangkan, terutama dalam menjaga inflasi.

Halaman:
1 2
