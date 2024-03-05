Advertisement
HOME FINANCE

BRI Gelar Mudik Asyik bersama BUMN 2024

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Selasa, 05 Maret 2024 |20:55 WIB
BRI Gelar Mudik Asyik bersama BUMN 2024
BRI akan gelar mudik asyik lebaran 2024 (Foto: Dok BRI)
Jakarta – Menjadi momen yang ditunggu-tunggu, mudik di masa libur lebaran telah dinanti oleh sebagian besar masyarakat. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pun memastikan BUMN akan kembali menggelar program mudik gratis pada lebaran. Dinamakan Mudik Asyik bersama BUMN 2024, program ini menjadi upaya BUMN memberi kemudahan dan membantu masyarakat untuk pulang ke kampung halaman dengan nyaman dan aman.

Asisten Deputi (Asdep) Bidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Kementerian BUMN Edi Eko Cahyono mengatakan, kegiatan Mudik Bersama BUMN 2024 diselenggarakan dengan tujuan untuk mendukung pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan mudik yang lancar, aman dan nyaman.

"Untuk pelaksanaan program sendiri, tentu sebagai sebagai bentuk TJSL, kita dorong pelaksanaan mudik ini dengan memperhatikan prinsip-prinsip GCG dan terintegrasi, terarah, terukur dan akuntabel," ujarnya di Jakarta, pada Selasa (5/3/2024).

Tahun ini pemerintah menargetkan program mudik bersama ini setidaknya mengangkut 80.000 pemudik, yang terdiri dari moda bus kurang lebih 55.000, kereta api 18.000 dan kapal laut 5.600 penumpang.

Untuk itu, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI sebagai BUMN yang senantiasa berupaya memberikan social value disamping economic value, turut mengakomodasi masyarakat, khususnya nasabah BRI untuk ikut dalam program Mudik Asyik bersama BUMN 2024.

Halaman:
1 2
