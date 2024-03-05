Mengenal Kode Etik dan Disiplin PNS

JAKARTA - Mengenal kode etik dan disiplin PNS. Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan yang berkaitan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat.

Oleh karena itu, untuk menjaga kredibilitas dan profesionalisme, PNS harus mematuhi kode etik dan disiplin yang telah ditetapkan.

Mengenal kode etik dan disiplin PNS. Melansir pada laman Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu RI, pada Selasa (5/3/2024), Kode Etik PNS merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.

Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa PNS menjalankan tugasnya dengan integritas, kejujuran, serta penuh tanggung jawab. Selain itu, sebagai arah dan pedoman PNS dalam bersikap, bertingkah laku dan berbuat baik dalam melaksanakan tugas.

Kemudian, mengajak PNS bersikap kritis dan rasional dalam mengambil keputusan secara otonom, mengarahkan perkembangan masyarakat menuju suasana yang tertib, teratur, damai dan sejahtera.