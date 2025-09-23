Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Gaji ASN, TNI, Polri hingga Pejabat Negara Naik, Ini Besaran dan Jadwal Cairnya

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 23 September 2025 |06:01 WIB
Gaji ASN, TNI, Polri hingga Pejabat Negara Naik, Ini Besaran dan Jadwal Cairnya
Gaji ASN, TNI, Polri hingga Pejabat Negara Naik, Ini Besaran dan Jadwal Cairnya (Foto: PANRB)
A
A
A

JAKARTA - Gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri hingga pejabat negara naik, ini besarannya. Kenaikan gaji ASN hingga pejabat negara usai Prabowo mengubah beberapa program kerja 2025 yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025. 

Salah satu poin penting dari aturan tersebut adalah kenaikan gaji bagi ASN. Kenaikan gaji ASN akan difokuskan pada beberapa kelompok ASN, antara lain guru, dosen, tenaga kesehatan, penyuluh, TNI/Polri dan pejabat negara.

"Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan dan penyuluh), TNI/Polri dan pejabat negara," bunyi poin tersebut.

Dengan demikian kenaikan gaji ini tidak berlaku untuk semua ASN. Secara rinci, kelompok ASN yang akan diprioritaskan antara lain: 

1. Guru 
2. Dosen 
3. Tenaga kesehatan 
4. Penyuluh 
5. TNI/Polri 
6. Pejabat negara

Aturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Juni 2025. Menurut kabar, kenaikan gaji bagi ASN, TNI, Polri, hingga pejabat negara yang akan berlaku mulai Oktober 2025. Meskipun kenaikan gaji mulai berlaku sejak Oktober 2025, pencairannya baru akan dilakukan pada November 2025. 

Berdasarkan Perpres 79/2025, persentase kenaikan gaji yang akan diterima bervariasi sesuai golongan dan masa kerja. Hal ini sebagai bentuk apresiasi pemerintah terhadap dedikasi dan kinerja ASN, khususnya yang berada di sektor-sektor penting.

Berdasarkan Perpres 79/2025, persentase kenaikan gaji yang akan diterima bervariasi sesuai golongan dan masa kerja. Hal ini sebagai bentuk apresiasi pemerintah terhadap dedikasi dan kinerja ASN, khususnya yang berada di sektor-sektor penting.

Berikut adalah rincian kenaikan gaji yang ditetapkan:

- Golongan I & II: Kenaikan gaji sebesar 8%
- Golongan III: Kenaikan gaji sebesar 10%
- Golongan IV: Kenaikan gaji tertinggi, yaitu sebesar 12%

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/320/3183269/mentan_amran-SuP6_large.jpg
Amran Copot ASN yang Sewakan Lahan Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/320/3183168/gaji_pns-haH2_large.jpg
Ini Rincian dan Besaran Gaji Pensiunan PNS Terbaru yang Cair di November 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182889/ai-5vmw_large.jpg
PNS Harus Siap di Era AI, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182538/pns-10JP_large.jpeg
Gaji Pensiunan PNS Naik? Ini Besarannya yang Cair di November 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180363/pns-QvEt_large.jpeg
Kenaikan Gaji Pensiunan PNS 2025, Cek Faktanya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/622/3178652/pns-0wLr_large.jpeg
Cara dan Syarat Mencairkan Dana Pensiunan PNS di Taspen
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement