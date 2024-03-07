Advertisement
HOME FINANCE

Mentan Amran Dorong Kementerian ATR/BPN Beri Legalitas Jutaan Hektare Sawah Indonesia

Agustina Wulandari , Jurnalis-Kamis, 07 Maret 2024 |15:23 WIB
Mentan Amran Dorong Kementerian ATR/BPN Beri Legalitas Jutaan Hektare Sawah Indonesia
Mentan Amran saat Rakornas ATR/BPN di Hotel Shangri-La Jakarta, Kamis (7/3/2024). (Foto: dok Kementan)
JAKARTA - Mentan Andi Amran Sulaiman mendorong jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk melindungi 7,4 juta lahan sawah di seluruh Indonesia. Salah satunya dengan memberi sertifikat terhadap lahan-lahan yang ada di wilayah sentra maupun mereka yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).

"Ke depan saya mengajak untuk mengambil langkah strategis. Saya berharap kepada pak menteri (Agus Harimurti Yudhoyono) untuk memberi sertifikat kepada 7,4 juta hektare sawah Indonesia. Kedua saya nitip sertifikat kepada saudara kita yang tinggal di hutan (LMDH)," ujar Mentan Amran saat memberi arahan pada Rakornas ATR/BPN di Hotel Shangri-la Jakarta, Kamis (7/3/2024).

Ia mengatakan, pemberian sertifikat dapat mendukung upaya bersama dalam mewujudkan swasembada. Terlebih saat ini Indonesia dan juga negara-negara di dunia sedang menghadapi cuaca ekstrem el nino panjang sehingga berdampak langsung pada produktivitas.

"Sekarang ada situasi el nino, di mana terjadi krisis pangan dan energi di dunia dan Indonesia. Kita harus mengantisipasi bersama karena el nino hari ini adalah el nino gorila yang paling berat," katanya.

Dikatakan Mentan Amran, sektor pertanian di era Presiden Joko Widodo merupakan tumpuan bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Tercatat, Indonesia berhasil mencapai swasembada di tiga tahun pemerintahannya sejak 2017 lalu.

Halaman:
1 2
