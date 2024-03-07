Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Jokowi Sebut Dirut BRI Sunarso Harusnya Dapat Nobel, Kok Bisa?

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Kamis, 07 Maret 2024 |12:25 WIB
Jokowi Sebut Dirut BRI Sunarso Harusnya Dapat Nobel, Kok Bisa?
Jokowi Sebut Dirut BRI Sunarso Harusnya Dapat Nobel (Foto: Tangkapan Layar)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) Sunarso seharusnya bisa mendapatkan penghargaan nobel.

Penilaian itu didasarkan atas kinerja Holding Ultra Mikro (UMi) dalam mendukung pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Jokowi mencatat, jumlah nasabah Holding Ultra Mikro kini mencapai 8,2 juta orang, sejak diluncurkan pertama kali pada 2021 Adapun nilai kredit untuk setiap nasabah UMi maksimal Rp10 juta.

Tak hanya itu, Jokowi menyebut nasabah PNM Mekaar naik signifikan hingga menyentuh 15,2 juta orang. Pada 2015, nasabah PNM Mekaar hanya sebesar 400.000-an orang saja.

“Apa yang telah dilakukan dalam hal pembiayaan? Saya senang Ada holding BRI, UMi masuk, UMi ini sudah nasabahnya sudah di angka 8,2 juta yang memberi kredit hanya sampai 10 juta. PNM Mekaar nasabahnya sudah 15,2 juta, saya ingat PNM Mekaar di tahun 2015 itu nasabahnya baru 400.000 kurang lebih, sekarang sudah sampai 15,2 juta,” ucap Jokowi saat membuka BRI Microfinance Outlook 2024, Kamis (7/3/2024).

“Kemudian ada PNM Mekaar yang bisa memberikan kredit maksimum di angka Rp 25 juta dan juga KUR yang juga bisa memberikan kredit sampai Rp 500 juta,” sambung Jokowi.

Atas jumlah nasabah yang melonjak itu, Jokowi memandang seharusnya Dirut BRI Sunarso mendapatkan nobel.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/455/3185876/umkm-WJLz_large.jpg
Sulap Limbah Kayu Raup Rp1,5 Miliar, UMKM Ini Raih Peluang di Pasar Internasional Berkat Pemberdayaan BRI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/278/3185477/bri-tasr_large.jpg
BRI Perkuat Segmen Konsumer-Layanan Bank Emas Jadi Sumber Pendapatan dan Laba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/278/3185310/bri-EHrt_large.jpg
BRI Manajemen Investasi Catatkan KIK EBA Syariah Rp1,9 Triliun di BEI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178546/dirut_bri_hery_gunadi-bwFQ_large.jpg
BRI Tuntaskan Penyaluran Dana Pemerintah Rp55 Triliun untuk Pertumbuhan Ekonomi Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178437/bri-jBrg_large.jpg
BRI Dorong Penerapan Prinsip ESG untuk Bisnis Berkelanjutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/455/3178194/batik-A5mY_large.jpg
Kisah Insipiratif UMKM Binaan BRI, Mengenalkan Batik Khas Tangerang hingga Tembus Pasar Luar Negeri
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement