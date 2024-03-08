Ketika Presiden Jokowi Kepincut dengan Produk 'Mama Muda'

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memuji salah satu produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Produk tersebut merupakan kerupuk rajungan yang sudah naik kelas bernama 'Mama Muda'.

Jokowi memuji produk tersebut karena packaging-nya yang semakin menarik. Dia juga memamerkan produk tersebut saat membuka BRI Microfinance Outlook 2024 pada 7 Maret 2024 lalu.

Lebih menarik, produk kerupuk rajungan itu diberi nama ‘Mama Muda’ dengan kemasan yang modern membuatnya jauh lebih bagus. Bahkan, Jokowi mengaku senang dengan nama brand tersebut.

“Nama kerupuknya juga bagus ‘Mama Muda’ bagus sekali, cara memberi namanya juga bagus. Bukan saya senang mama muda, ndak. Saya senang cara memberi namanya itu bagus sekali, kerupuk rajungan Mama Muda. Ini yang saya lihat di lapangan juga,” ujar Jokowi, ditulis Jumat (8/3/2024).

Jokowi menjelaskan bahwa produk UMKM yang memiliki tampilan seperti produk tersebut bisa dijual di retail-retail modern. Bahkan, produk tersebut juga bisa diekspor ke beberapa negara.

“Coba kita lihat ini sudah bisa ekspor, diambil kredit Rp5 juta tapi bisa ekspor. Sambal bawang, dengan kemasan seperti ini, ini usaha kecil, usaha rumah tangga, kreditnya Rp5 juta tapi bisa mengemas seperti ini, ini luar biasa,” paparnya.