Pilot Ketiduran, Pesawat Batik Air Sempat Keluar Jalur

JAKARTA - Pilot dan kopilot pesawat Airbus A320 maskapai Batik Air rute Kendari-Jakarta tertidur selama 28 menit akibat kelelahan. Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) mengungkap insisen tersebut sempat membuat pesawat Airbus A320 maskapai Batik Air keluar jalur.

KNKT mencatat insiden tersebut menyebabkan pesawat registrasi PK-LUV tersebut sempat keluar jalur penerbangan dan tak merespons pusat pengendali wilayah (Area Control Centre/ACC).

“Tidak ada yang terluka dalam insiden ini, dan tidak ada kerusakan di bagian pesawat,” dikutip dari laporan awal pendahuluan KNKT dilansir dari Antara, Sabtu (9/3/2024).

Namun KNKT tetap mengklasifikasikan insiden itu sebagai kategori insiden ‘serius’. Dalam laporan kronologis KNKT, dijelaskan bahwa awalnya pilot (Pilot in Command/PIC) berusia 32 tahun dan kopilot (Second in Command/SIC) berusia 28 tahun itu mengoperasikan pesawat Airbus A320 yang membawa penumpang dari Jakarta menuju Kendari, dengan rute pulang pergi.

Penerbangan tersebut dioperasikan oleh dua pilot dan empat kru pramugari. Di tengah penerbangan dari Jakarta menuju Kendari, pilot menawarkan kepada kopilot untuk tidur karena dia tampak kelelahan.

Kemudian kopilot memutuskan untuk tidur selama 30 menit, dan pilot mengambil alih tugas kopilot sementara. Pesawat pun berhasil mendarat dengan selamat di Kendari.

Dalam investigasi KNKT, tertulis bahwa selama transit di Bandar Udara Haluoleo, Kendari, pilot dan kopilot menyempatkan untuk makan mi instan. Setelah menurunkan semua penumpang, pesawat melanjutkan penerbangan kembali pada pukul 00:05 Universal Time Coordinated (UTC) menuju Jakarta dengan nomor penerbangan BTK6723.