Pilot Batik Air Tertidur, Kemenhub Beri Teguran Keras

JAKARTA - Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan melakukan investigasi secara khusus terkait adanya insiden pilot dan copilot tertidur bersamaan saat melakukan penerbangan. Sebelumnya Kemenhub juga memberikan teguran keras kepada Batik Air.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara, M. Kristi Endah Murni menjelaskan maskapai perlu memperhatikan waktu dan kualitas istirahat pilot dan awak pesawat lainnya, yang mempengaruhi kewaspadaan dalam penerbangan.

"Kami akan melakukan investigasi dan review terhadap Night Flight operation di Indonesia terkait dengan Fatigue Risk Management (manajemen risiko atas kelelahan) untuk Batik Air dan juga seluruh operator penerbangan," jelas Kristi dalam keterangan resminya, Sabtu, 9 Maret 2024.

Sedangkan untuk kru BTK6723 telah di-grounded sesuai SOP internal untuk investigasi lebih lanjut.