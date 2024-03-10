Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pilot Batik Air Tertidur, Kemenhub Beri Teguran Keras

Nurul Amirah Nasution , Jurnalis-Minggu, 10 Maret 2024 |05:54 WIB
Pilot Batik Air Tertidur, Kemenhub Beri Teguran Keras
Kemenhub tegur Batik Air karena pilotnya tertidur (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan melakukan investigasi secara khusus terkait adanya insiden pilot dan copilot tertidur bersamaan saat melakukan penerbangan. Sebelumnya Kemenhub juga memberikan teguran keras kepada Batik Air.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara, M. Kristi Endah Murni menjelaskan maskapai perlu memperhatikan waktu dan kualitas istirahat pilot dan awak pesawat lainnya, yang mempengaruhi kewaspadaan dalam penerbangan.

"Kami akan melakukan investigasi dan review terhadap Night Flight operation di Indonesia terkait dengan Fatigue Risk Management (manajemen risiko atas kelelahan) untuk Batik Air dan juga seluruh operator penerbangan," jelas Kristi dalam keterangan resminya, Sabtu, 9 Maret 2024.

Sedangkan untuk kru BTK6723 telah di-grounded sesuai SOP internal untuk investigasi lebih lanjut.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/16/320/3131220/pesawat_batik_air-nB7C_large.jpg
Viral Bilang Bawa Bom, Batik Air Turunkan Paksa Penumpang di Bandara Soetta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/11/320/2981962/kok-bisa-pilot-tertidur-saat-terbangkan-pesawat-PTbEZMb98C.jpg
Kok Bisa Pilot Tertidur saat Terbangkan Pesawat?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/10/320/2981552/penyebab-pilot-batik-air-tertidur-saat-penerbangan-kendari-jakarta-ReeyS6PdUh.jpg
Penyebab Pilot Batik Air Tertidur Saat Penerbangan Kendari-Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/10/320/2981534/6-fakta-pilot-batik-air-tertidur-28-menit-saat-terbang-ke-jakarta-06ej4AWXy8.jpg
6 Fakta Pilot Batik Air Tertidur 28 Menit saat Terbang ke Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/10/320/2981625/sanksi-lion-air-usai-pilot-batik-air-tertidur-sz5SxWUsKj.jpg
Sanksi Lion Air Usai Pilot Batik Air Tertidur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/10/320/2981559/pilot-batik-air-tertidur-saat-terbang-pesawat-berpotensi-terjun-bebas-W79SMxr0nL.jpg
Pilot Batik Air Tertidur saat Terbang, Pesawat Berpotensi Terjun Bebas
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement