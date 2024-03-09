Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Batik Air Nonaktifkan Pilot yang Tidur saat Penerbangan

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Sabtu, 09 Maret 2024 |17:32 WIB
Batik Air Nonaktifkan Pilot yang Tidur saat Penerbangan
Batik Air bebastugaskan pilot yang ketiduran (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTABatik Air membebastugaskan pilot yang tertidur saat melakukan penerbangan. Corporate Communications Strategic Batik Air Danang Mandala Prihantoro mengatakan keputusan ini sudah ditetapkan sejak 26 Januari 2024.

"Batik Air mengambil tindakan preventif dengan menonaktifkan (membebastugaskan) sementara pilot penerbangan nomor ID-6723, rute Kendari ke Jakarta yang bertugas pada 25 Januari 2024. Keputusan tersebut merupakan bentuk keseriusan perusahaan terhadap pentingnya aspek keselamatan serta dalam rangka menjalankan investigasi yang menyeluruh," kata dia, Sabtu (9/3/2024).

Menurutnya, Batik Air beroperasi dengan kebijakan istirahat yang memadai sesuai dengan regulasi untuk awak pesawat sebelum melaksanakan tugas penerbangan. Ketentuan ini dirancang khusus untuk memastikan bahwa awak pesawat berada dalam kondisi fisik dan mental optimal saat menjalankan tugas.

"Menanggapi hasil investigasi dan rekomendasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), Batik Air berkomitmen untuk menerapkan seluruh rekomendasi keselamatan. Dengan kebijakan waktu istirahat yang memadai, Batik Air menekankan kembali pemahaman akan pentingnya memaksimalkan waktu istirahat bagi awak pesawat agar tetap dalam kondisi prima sebelum melaksanakan tugas terbang," ucapnya.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan memberikan teguran keras kepada Batik Air dan akan melakukan investigasi secara khusus terkait adanya insiden pilot dan copilot tertidur bersamaan saat melakukan penerbangan.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara, M. Kristi Endah Murni mengatakan maskapai perlu memperhatikan waktu dan kualitas istirahat pilot dan awak pesawat lainnya, yang mempengaruhi kewaspadaan dalam penerbangan.

