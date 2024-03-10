Ini Cara Cek Penerima Bansos Maret 2024

JAKARTA - Masyarakat kini bisa melihat data penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) dengan mudah melalui website kemensos.go.id.

Pemerintah telah mulai kembali menyalurkan Bantuan Sosial (Bansos). Bantuan sosial (bansos) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sudah dianggarkan APBN 2024 untuk pos perlindungan sosial (perlinsos). Bansos dan BLT ini akan cair pada bulan Maret 2024.

Anggaran perlinsos tahun ini mencapai hampir Rp500 trilun, tepatnya Rp496 triliun. Angka tersebut naik Rp20 triliun dari tahun sebelumnya. Anggaran tersebut tak kalah besar dengan anggaran pembangunan IKN.

Saat ini masyarakat tak lagi perlu risau dalam mengecek pendataan diri sebagai penerima Bansos. Melalui situs resmi Kementerian Sosial (Kemensos), masyarakat kini bisa mengecek apakah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan menjadi penerima manfaat (PM)

Cara mengeceknya kini sangat mudah tanpa perlu mengunduh aplikasi.

Berdasarkan penelusuran Okezone, Senin (11/3/2024), begini cara cek Bansos 2024 secara mudah tanpa perlu mengunduh aplikasi via kemensos.go.id:

Buka situs pencarian atau browser di HP ataupun laptop, seperti Google, Chrome, Mozilla, ataupun situs lainnya,

Ketik alamat situs cekbansos.kemensos.go.id

Cari dan pilih provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan tempat tinggal.