Jelang Puasa, Harga Beras Melonjak Tinggi

JAKARTA - Harga beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) mengalami tren kenaikan. Padahal, rata-rata harga beras saat ini sudah dibawah Rp14.000, tepatnya Rp13.362.

Mengutip data terakhir PT Food Station Tjipinang Jaya, Senin (11/3/2024), untuk harga beras Cianjur Kepala per 10 Maret masih di level Rp20.200 yang merupakan harga tertinggi pada Maret 2024.

Dibandingkan dengan 1 Maret 2024, harga beras Cianjur Kepala saat itu berada di level Rp19.971 per kg. Dengan kata lain, harga beras Cianjur Kepala telah mengalami kenaikan Rp229 per kg.

Senada, harga beras Cianjur Slyp pada 10 Maret 2024 juga mencapai level tertingginya yakni Rp18.276. Harga ini mengalami kenaikan Rp398 dibandingkan dengan harga pada 1 Maret 2024 yakni Rp17.878 per kg.

Kemudian harga beras setra ramos pada 10 Maret 2024 juga tercatat Rp16.671 per kg atau mengalami kenaikan Rp128 dari harga pada 1 Maret 2024 yakni Rp16.543 per kg.