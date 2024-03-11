Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Libur Panjang Nyepi, 520 Ribu Kendaraan Sudah Tinggalkan Jabodetabek

Atikah Umiyani , Jurnalis-Senin, 11 Maret 2024 |16:55 WIB
Libur Panjang Nyepi, 520 Ribu Kendaraan Sudah Tinggalkan Jabodetabek
520 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jabodetabek. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR) mencatat 520.890 kendaraan telah meninggalkan wilayah Jabotabek pada H-3 sampai H-1 Hari Raya Nyepi 2024 atau dari Jumat-Minggu (8-10 Maret 2024).

"Angka tersebut merupakan angka kumulatif arus lalu lintas (lalin) dari empat Gerbang Tol (GT) Utama, yaitu GT Cikupa (ke arah Merak), GT Ciawi (ke arah Puncak), dan GT Cikampek Utama (ke arah Trans Jawa) dan GT Kalihurip Utama (ke arah Bandung). Total volume lalin yang meninggalkan wilayah Jabotabek ini naik 24,12% jika dibandingkan lalin normal," jelas Corporate Communication & Community Development Group Head Jasa Marga Lisye Octaviana dalam keterangan resminya, Senin (11/3/2024).

Untuk distribusi lalu lintas meninggalkan Jabotabek dari ketiga arah yaitu mayoritas sebanyak 238.463 kendaraan (45,78%) menuju arah Timur (Trans Jawa dan Bandung), 155.206 kendaraan (29,80%) menuju arah Barat (Merak), dan 127.221 kendaraan (24,42%) menuju arah Selatan (Puncak). Adapun rincian distribusi lalin sebagai berikut:

ARAH TIMUR (TRANS JAWA & BANDUNG)

- Lalin meninggalkan Jabotabek menuju arah Trans Jawa melalui GT Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta-Cikampek, dengan jumlah 109.983 kendaraan, meningkat sebesar 35,71% dari lalin normal.

- Lalin meninggalkan Jabotabek menuju arah Bandung melalui GT Kalihurip Utama Jalan Tol Cipularang, dengan jumlah 128.480 kendaraan, meningkat sebesar 31,27% dari lalin normal.

Total lalin meninggalkan Jabotabek menuju arah Trans Jawa dan Bandung melalui kedua GT tersebut adalah sebanyak 238.463 kendaraan, meningkat sebesar 33,28% dari lalin normal.

1 2
