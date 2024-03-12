Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Rekrutmen CPNS Dibuka 3 Kali Setahun, Berlaku Tahun Ini

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Selasa, 12 Maret 2024 |13:15 WIB
Rekrutmen CPNS Dibuka 3 Kali Setahun, Berlaku Tahun Ini
Rekrutmen CPNS 2024 (Foto: Okezone)
JAKARTA - Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) bakal dibuka 3 kali dalam setahun. Aturan ini mulai berlaku tahun 2024 ini. Hal tersebut diatur dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Manajemen ASN yang akan diterbitkan 30 April mendatang.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menjelaskan rekrutmen CPNS yang dilakukan 3 kali setahun itu bertujuan untuk mengisi kekosongan kursi apabila ada PNS yang memasuki masa pensiun hingga PNS resign.

"Selama ini kalau ada pensiun, untuk merekrut pegawai baru itu siklusnya menunggu 'ritual' tahunan. Sementara ada ASN yang meninggal atau resign, sehingga terpaksa diisi dulu oleh tenaga non-ASN/honorer yang kemudian jadi masalah di kemudian hari. Memulai ini di tahun 2024 telah ditetapkan tiga kali siklus rekrutmen," ujar Anas dalam keterangan resminya, Senin (12/3/2024).

Lebih jauh Anas menjelaskan saat ini seluruh aspek pembahasan dalam RPP Manajemen ASN sudah terpenuhi, hanya tinggal menunggu pengesahan yang ditargetkan pada 30 April mendatang.

Total ada 22 bab yang terdiri dari 305 pasal dalam RPP ini. Substansi yang dibahas diantaranya adalah pengembangan kompetensi, perencanaan kebutuhan, pengadaan ASN, digitalisasi, hingga hak dan kewajiban ASN.

Selain ketentuan rekrutmen CPNS yang dilakukan 3 kali dalam setahun, RPP tersebut juga mengatur tentang diperbolehkannya anggota TNI/Polri berdinas dan mengisi jabatan di instansi pusat dan daerah.

"Tentu aturan ini bersifat resiprokal dan akan diseleksi secara ketat, serta disesuaikan dengan kebutuhan instansi yang bersangkutan dengan mekanisme manajemen talenta. Kita akan mendapatkan talenta terbaik dari TNI/Polri dan mereka pun dapatkan ASN terbaik," ungkap Anas.

