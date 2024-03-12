Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Peringatan! Dilarang Jual Minyak Goreng di Atas HET

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 12 Maret 2024 |20:39 WIB
Peringatan! Dilarang Jual Minyak Goreng di Atas HET
Ada yang Jual Minyakita di Atas HET. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ditemukan harga minyak goreng merek Minyakita melebihi harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan. Pemerintah pun bakal meningkatkan pengawasan terhadap penjualan bahan pangan tersebut.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Papua, Omah Laduani Ladamay akan melakukan pengawasan penjualan bahan pangan secara intens, mengingat kebutuhan di bulan Ramadhan ini cukup tinggi.

“Pemerintah telah menetapkan (HET) Minyakita subsidi kemasan satu liter senilai Rp14 ribu karena itu para pedagang tidak diperbolehkan menaikkan harganya,” katanya, dikutip dari Antara, Selasa (12/3/2024).

Menurut Laduani, pihaknya menemukan minyak goreng tersebut dijual dengan harga Rp17 ribu sehingga akan ditindaklanjuti bersama instansi terkait.

“Minyakita ini harusnya dijual Rp14 ribu, tetapi terjadi lonjakan harga di lapangan,” ujarnya.

Dia menjelaskan telah mengirim surat ke Satuan Tugas (Satgas) Pangan Papua terkait temuan tersebut agar segera ditindaklanjuti sehingga tidak menimbulkan keresahan pada masyarakat.

“Kami telah berkoordinasi dengan Satgas Pangan karena ini sudah menyalahi aturan,”katanya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/19/320/3124003/minyak-Xb1J_large.jpg
Daya Beli Lesu, Stabilitas Harga Minyak Goreng Harus Dijaga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/13/320/3122243/minyak-R7JE_large.jpg
5 Fakta Takaran Minyakita Disunat Bikin Prabowo Marah hingga Tutup Pabrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/14/320/3122519/mentan-N2Cd_large.jpg
Mentan Bongkar Kecurangan Takaran Minyakita oleh 7 Perusahaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/13/320/3122066/mendag-Y6Sl_large.png
Pabrik Minyakita yang Curangi Takaran Resmi Ditutup!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/12/320/3121830/wamentan-dgDC_large.jpg
Prabowo Marah Takaran Minyakita 1 Liter Disunat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/11/320/3121591/minyak-ecpy_large.jpg
Minyak Goreng Minyakita Punya Siapa? Ini Sosoknya Viral karena Diduga Tak Sesuai Takaran
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement