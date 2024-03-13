Advertisement
HOME FINANCE

Perkuat Ekonomi Umat, BSI Serahkan Zakat Lebih dari Rp222 Miliar

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 13 Maret 2024 |18:22 WIB
Perkuat Ekonomi Umat, BSI Serahkan Zakat Lebih dari Rp222 Miliar
BSI serahkan zakat melalui Baznas lebih dari Rp222 miliar. (Foto: dok BSI)
A
A
A

JAKARTA - PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI semakin meneguhkan komitmen untuk memperkuat ekonomi umat dengan mendorong peningkatan penyaluran zakat perusahaan.

Pada Ramadan tahun ini, BSI menyerahkan Rp222,7 miliar zakat perusahaan melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), atau melesat 29 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengatakan, pihaknya dapat mendorong kenaikan zakat seiring dengan pertumbuhan laba bersih perseroan sepanjang 2023.

Dari total zakat yang disalurkan, sebesar Rp189,7 miliar merupakan zakat dari laba perusahaan dan Rp33 miliar merupakan zakat pegawai. Dengan angka tersebut, BSI kembali menjadi perusahaan dengan volume zakat terbesar di Indonesia.

Pihaknya berharap dengan zakat yang disalurkan, BSI dapat semakin berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian umat juga kesejahteraan masyarakat.

“Kami sadar bahwa peran kami tak hanya sebatas pada ranah perbankan syariah. Dengan komitmen yang mendalam pada keadilan sosial dan kesejahteraan umat, BSI berupaya untuk melampaui batas-batas perbankan syariah biasa," kata Hery.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
