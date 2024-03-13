Advertisement
HOME FINANCE

Masifkan Pompa dan Pipa, Mentan Ajak Masyarakat Gunakan Sumber Air Terdekat

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 13 Maret 2024 |19:19 WIB
Masifkan Pompa dan Pipa, Mentan Ajak Masyarakat Gunakan Sumber Air Terdekat
Mentan Amran ajak seluruh daerah gunakan sumber air terdekat. (Foto: dok Kementan)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) mendorong kabupaten dan kota di seluruh Indonesia untuk memanfaatkan sumber air terdekat baik yang berasal dari sungai maupun bendungan. Langkah ini perlu dilakukan untuk mengantisipasi cuaca ekstrem El Nino yang berlangsung panjang sejak 2023 lalu.

Mentan Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa saat ini terdapat kurang lebih 40 bendungan yang sudah dikerjakan pemerintah di sejumlah provinsi, di antaranya Provinsi Aceh 1 bendungan, Lampung 1 bendungan, Banten 2 bendungan, Jawa Barat 4 bendungan dan Jawa Timur 7 bendungan.

"Ada juga di Bali 2 bendungan, NTB 5 bendungan, NTT 3 bendungan, Kalsel 1, Sulsel 2 dan Sultra 2 bendungan. Dengan bendungan yang dibangun ini diharapkan pertanaman Maret ini bisa lebih dipercepat," ujar Mentan Amran, Sabtu (8/3/2024).

Selain bendungan, pemerintah juga sudah melakukan kerja sama dengan berbagai pihak termasuk dengan TNI untuk memperkuat sistem air menggunakan pompa dan pipa. Tercatat sawah tadah hujan yang bisa dioptimalkan pompa seluas 2.154.291 hektare.

"Untuk kebutuhan pompa nasional kurang lebih mencapai 215.429 unit. Sedangkan luas layanan mencapai 275.480 hektare," katanya.

