Ini Penyebab RI Darurat Pangan, Luas Panen Turun dan Pupuk Subsidi Berkurang

JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan penyebab anjloknya luas panen karena menurunnya luas tanam padi hingga 1,9 juta hektare (Ha). Penurunan luas tanam padi terjadi pada Oktober 2023 sampai Februari 2024.

Berdasarkan data Kementerian Pertanian, lanjut Amran, faktor utama tidak optimalnya produksi beras dikarenakan adanya pengurangan pupuk bersubsidi sebesar 4,7 juta ton pada 2024. Jumlah itu menurun 50 persen dari volume alokasi tahun sebelumnya, yakni 9,55 juta ton.

“Karena penurunan luas panen yang berdampak pada turunnya produksi padi, Kementan telah mengidentifikasi beberapa penyebab tidak optimalnya produksi padi yaitu volume pupuk bersubsidi yang berkurang 4,7 juta ton atau 50% dari alokasi tahun sebelumnya,” ujar Amran saat rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI, Rabu (13/3/2024).

Dia mengaku, ada sekitar 30 juta petani yang tidak mendapatkan atau menerima pupuk bersubsidi. Angka itu, termasuk Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Soal ini Amran enggan merinci lebih jauh.

“Tidak semua petani mendapatkan akses pupuk, seperti LMDH,” paparnya.

Bahkan, alokasi pupuk bersubsidi selama 5 tahun terakhir pun menurun dibandingkan penyaluran periode 2014-2018 yang mencapai 9,55 juta ton.

“Di tahun 2024 alokasi hanya 4,73 juta ton atau menurun 50 persen,” beber dia.

Faktor lain dari anjloknya luas panen beras di dalam negeri adalah dampak fenomena El Nino yang dinilai masih berlangsung hingga saat ini.