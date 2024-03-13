Industri Makanan Minuman Ditargetkan Tumbuh 5% Tahun Ini

JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Industri Minuman Ringan (ASRIM) Triyono Prijosoesilo mengatakan industri minuman pada tahun 2024 mematok target pertumbuhan penjualan sekitar 4-5%.

Trioyono menjelaskan 2024 menjadi harapan bagi para pelaku industri minuman untuk kembali reborn atau pulih pasca adanya pandemi covid 19. Hal itu melihat mobilitas masyarakat saat ini sudah berjalan normal.

"Kita bisa melihat pertumbuhan yang konsisten di industri minuman, target kita konservatif diangka 4-5%. kita tentu berharap industri tanah air ini bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri," ujar Trioyono dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (13/3/2024).

Lebih lanjut, Trioyno mengatakan setidaknya ada 2 faktor yang menjadi pendorong untuk mewujudkan target pertumbuhan hingga 5% pada tahun 2024. Seperti adaptasi industri terhadap kebutuhan konsumen, serta dukungan pemerintah melalui kebijakan yang tepat.

Adaptasi terhadap kebutuhan konsumen akan dilakukan para pelaku industri untuk lebih banyak melahirkan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Misalnya harga produk yang terjangkau, minuman rendah atau zero kalori, dan ramah lingkungan.