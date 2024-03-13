Sandiaga Uno Lapor ke Jokowi Harga Tiket Pesawat Naik Jelang Mudik Lebaran 2024

JAKARTA - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno melaporkan harga tiket transportasi mahal menjelang mudik Lebaran ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Tadi kita laporkan juga ini ke Pak Presiden, jelang mudik tiket pesawat mahal, tiket transportasi secara menyeluruh meningkat. Ini nanti ada langkah selanjutnya," kata Sandiaga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (13/3/2024).

Sandiaga pun meminta masyarakat yang ingin mudik agar dapat membeli tiket sejak awal, atau minggu pertama bulan Ramadhan.

"Kami meminta untuk yang mau mudik segeralah pesan tiket sejak awal, jangan tunggu akhir-akhir karena akan makin meningkat harganya. Pastikan juga semua perencanaan dilakukan di minggu pertama ramadan," kata Sandiaga.

Sandiaga menyebut bahwa pihaknya saat ini bertugas untuk memastikan agar jumlah pesawat bisa lebih banyak dioperasikan di Indonesia. Menurutnya, saat ini Indonesia masih kekurangan antara 300-350 pesawat.

"Maka kita harus segera datangkan, dengan penambahan jumlah penerbangan akan meningkatkan ketersediaan kursi dan harga tiket akan makin bisa lebih terjangkau," jelasnya.

Selain itu, Sandiaga juga menyarankan kepada perusahaan dan masyarakat yang ingin mudik agar mempersiapkan diri untuk work from home (WFH).