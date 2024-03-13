Advertisement
PROPERTY

IKN Jadi Contoh Transformasi Kerja Cepat, Tidak Ada Lagi Berbelit-belit dan Lambat

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 13 Maret 2024 |17:02 WIB
IKN Jadi Contoh Transformasi Kerja Cepat, Tidak Ada Lagi Berbelit-belit dan Lambat
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo membahas tindak lanjut kesiapan lahan dan investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini dilakukan Kepala Negara dalam rapat dengan jajaran menteri di Istana Merdeka, Jakarta, hari ini.

Dalam rapat ditegaskan komitmen pemerintah untuk menjadikan IKN sebagai model transformasi bekerja dan mempercepat penyediaan lahan untuk investasi.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyampaikan, Presiden menginstruksikan agar pembangunan IKN tidak hanya sekadar memindahkan ibu kota, melainkan contoh transformasi bekerja yang efisien dan cepat serta contoh bagi pemerintah daerah lainnya.

"Beliau menyampaikan bahwa pembangunan IKN ini akan menjadi contoh, sekali lagi bukan hanya memindahkan ibu kota tapi contoh transformasi bekerja yang lebih cepat. Jadi kami, terutama dari Otorita, diminta untuk bekerjanya memang istilahnya menjadi contoh bagi pemda-pemda seluruh Indonesia nantinya," ujar Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (13/3/2024).

Menyikapi percepatan lahan untuk investasi, Presiden memberikan arahan untuk memperjelas dan mempercepat status lahan, terutama dalam pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur dan penyediaan lahan untuk investasi.

"Jangan sampai malah Otorita ini terbawa sistem langgam birokrasi yang berbelit-belit dan lambat," kata Basuki.

Lebih lanjut, Basuki mengungkapkan adanya dua arahan khusus dari Presiden terkait percepatan investasi, yakni penyediaan meja pengaduan khusus untuk investor dan penunjukan petugas (PIC) untuk intens berkomunikasi dengan investor.

Mengenai progres pembangunan, diungkapkan bahwa infrastruktur dasar seperti air bersih dan jalan tol ditargetkan rampung pada pertengahan 2024. Jika infrastruktur pendukung sudah siap, Basuki menjelaskan, Presiden Jokowi berencana mulai berkantor di IKN.

"Jadi utama air dan airport dan itu akan insyaallah itu Juli sudah siap. Makanya nanti 17 Agustusan insyaallah bisa dilakukan di sana dan beliau akan berkantor di sana," ungkap Basuki.

