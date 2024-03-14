Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Erick Thohir Tak Mau Petani Sawit Hanya Jual Tandan Buah Segar

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Kamis, 14 Maret 2024 |16:07 WIB
Erick Thohir Tak Mau Petani Sawit Hanya Jual Tandan Buah Segar
Erick Thohir Dorong Hilirisasi Sawit. (Foto: Okezone.com/Feby)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan ekosistem hilirisasi sawit terus dibangun pemerintah. Hal itu agar para petani sawit bisa menikmati nilai tambah dari komoditi sawit yang ditanam.

Menurutnya, para petani sawit tak semata hanya menjual tandan buah segar, namun ada varian olahan sawit yang potensial yang bisa dikembangkan melalui hilirisasi. Proses ini diyakini bisa mengangkat ekonomi kerakyatan

“Jadi tak semata menjual tandan buah segar, sementara masih ada sederet lagi varian olahan sawit yang tak kalah potensial dalam mengangkat ekonomi kerakyatan,” ujar Erick, Kamis (14/3/2024).

Untuk memperkuat hilirisasi sawit, pemerintah melalui Holding Perkebunan Nusantara atau PTPN III membangun tiga Pabrik Minyak Makan Merah di Sumatera Utara.

Dari ketiga pabrik itu, satu diantaramya baru saja diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Regional 1 PTPN I, Pagar Merbau II, Kecamatan Pagar Merbau, Deli Serdang, Sumatera Utara. Sedangkan dua pabrik serupa akan dibangun di Kabupaten Asahan dan Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

Erick memastikan, Pabrik Minyak Makan Merah yang disermikan Kepala Negara akan segera beroperasi. Tak hanya itu, dia mendorong agar PTPN III membuat terobosan dengan mendukung target setiap 1.000 hektar kebun sawit, petani harus punya satu Pabrik Minyak Makan Merah sendiri.

“Kami ingin membuat terobosan, setiap 1.000 hektar kebun sawit, petani harus punya satu pabrik minyak makan merah sendiri. Ekonomi kerakyatan harus menjadi bagian penting dalam pembangunan ekonomi nasional,” paparnya.

Menteri BUMN mengatakan, keberadaan Pabrik Minyak Makan Merah yang dibuat agar BUMN bisa mengintervensi perekonomian, khususnya dalam kelangkaan minyak goreng.

"Kita tetap melibatkan ekonomi rakyat, yakni petani. Ini yang kita mau keberlanjutannya, memberikan kepercayaan kepada rakyat agar bisa mengelola sumber daya alamnya,” tambah dia.

Senada, Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara, Mohammad Abdul Ghani, menyampaikan Pabrik Minyak Makan Merah Pagar Merbau, akan mengolah bahan baku tandan buah segar (TBS) dari sekitar 1000 hektare luas lahan kelapa sawit milik PTPN Group.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/320/3190184/sawit-zpe3_large.jpg
Daftar 10 Provinsi Penghasil Kelapa Sawit Terbesar di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/455/3182801/sawit-SVLt_large.jpg
Potensi Besar, RI Perkuat Ekspor Lidi Sawit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180375/sawit-1DLa_large.jpg
Petani Sawit RI Naik Kelas, Kejar Produktivitas Perusahaan Perkebunan Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/320/3171385/kelapa_sawit-Msou_large.jpg
RI Perkuat Riset Perkebunan Kelapa Sawit hingga Tebu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/320/3170127/sawit-efM1_large.jpg
Pertama di RI, Pabrik Gas Biometan dari Limbah Sawit Mulai Dibangun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/320/3163663/sawit-HP6r_large.jpg
Berlabel Produsen Minyak Sawit Terbesar di Dunia, Ini Cara RI Tingkatkan Produksi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement