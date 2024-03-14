Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Mentan Minta Bulog dan Pengusaha Pakan Segera Beli Jagung Petani

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 14 Maret 2024 |18:42 WIB
Mentan Minta Bulog dan Pengusaha Pakan Segera Beli Jagung Petani
Mentan Dorong Bulog Serap Jagung Petani. (Foto: okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta Perum Bulog dan pengusaha pakan ternak untuk segera menyerap jagung petani. Sebab ini waktu yang tepat bagi Bulog dan para pengusaha untuk membantu para petani agar mendapat kepastian atas penyerapan.

"Saya mau katakan kita tidak ada gunanya menggelar pertemuan kalau petani masih menderita. Jangan berteriak kencang tetapi harga jatuh, jangan meledak baru cerita. Jadi sekali lagi, ini saatnya kita bantu petani melakukan penyerapan," ungkap Amran pada rapat koordinasi antisipasi panen raya jagung, Kamis, 14 Maret 2024.

Amran mengungkapkan para petani jagung mengeluh harga saat ini sedang anjlok. Bahkan, harga jagung petani bisa menyentuh 2.500 rupiah per kilogram. Turunnya harga jagung di tingkat petani terjadi karena saat ini tengah memasuki panen raya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi jagung nasional pada Januari – April ini diperkirakan akan mencapai 5,3 juta ton. Puncak panen terjadi pada bulan Maret, mencapai 2,3 juta ton.

Untuk itu, Amran meminta Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk melakukan penyerapan secara maksimal. Setidaknya 500 ribu ton jagung petani dapat diserap secara cepat. Mentan menambahkan, saat ini adalah waktu yang tepat bagi Bulog dan para pengusaha untuk membantu para petani agar mendapat kepastian atas penyerapan.

Diketahui, dalam rapat ini hadir perwakilan GPMT, Badan Urusan Logistik, Kepala Dinas Seluruh Indonesia, Badan Pangan Nasional, Satgas Pangan, dan unsur lain dari pemangku kepentingan penyerapan jagung.

"Saya minta tolong ya kepada semua kadis, bulog, dan para pengusaha, bendera kita ini satu. Serap jagung sekarang juga," katanya.

Amran juga memerintahkan semua Kepala Dinas Pertanian Indonesia untuk mengawal jalanya panen raya jagung tahun ini sehingga ke depan tidak ada lagi kebijakan impor. Bagi Mentan, impor bukan solusi karena saat ini petani berteriak mengharapkan kepastian dan stabilitas harga.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/320/3154083/jagung-Fvt0_large.jpg
Swasembada Pangan, RI Tanam Jagung 795 Ribu Hektare di 36 Wilayah 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/320/3144847/prabowo_panen_jagung-SznZ_large.jpg
Prabowo Ingin Swasembada Pangan Terjadi di Setiap Provinsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/02/320/3003592/harga-jagung-anjlok-jokowi-singgung-pentingnya-hilirisasi-GRyv60WLvJ.jpg
Harga Jagung Anjlok, Jokowi Singgung Pentingnya Hilirisasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/22/320/2999189/produksi-melimpah-jokowi-harap-harga-jagung-naik-0070I959Uq.jpg
Produksi Melimpah, Jokowi Harap Harga Jagung Naik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/19/320/2985067/impor-jagung-disetop-begini-kata-dirut-bulog-9w5xG11Qz1.jpg
Impor Jagung Disetop, Begini Kata Dirut Bulog
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/18/320/2984634/keran-impor-ditutup-bulog-dan-pengusaha-ternak-diminta-serap-500-ribu-ton-jagung-petani-C60GdezFwu.jpg
Keran Impor Ditutup, Bulog dan Pengusaha Ternak Diminta Serap 500 Ribu Ton Jagung Petani
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement