Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

DPR ke Mentan: Jangan Mau Dibohongi soal Data Beras

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Rabu, 13 Maret 2024 |18:03 WIB
DPR ke Mentan: Jangan Mau Dibohongi soal Data Beras
Mentan Jangan Mau Dibohongi Lagi Soal Data Beras. (Foto: Okezone.com/Kementan)
A
A
A

JAKARTA - Komisi IV DPR meminta agar Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman jangan gampang percaya atau dibohongi soal data pangan, terutama data produksi beras.

Ketua Komisi IV DPR RI Sudin menilai, banyak persoalan pangan yang terjadi saat ini. Sehingga, data-data yang diperoleh Mentan pun harus akurat atau sesuai dengan kondisi di lapangan.

Sudin pun menyinggung perkara masa lalu, di mana pada 2022 Kementerian Pertanian mengungkapkan rencana Indonesia mengekspor beras ke China. Kala itu, eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyebut Indonesia juga bakal mengekspor beras ke Brunei Darussalam dan Arab Saudi.

Waktu itu, disebut-sebut permintaan beras dari tiga negara cukup besar. China misalnya diklaim mengajukan permintaan impor beras sebesar 2,4 juta ton per tahun, Brunei Darussalam 100.000 ton per tahun, dan Arab Saudi 1.500 ton per tahun.

Bahkan, Kementan juga sempat mencatatkan Indonesia akan surplus beras sebesar 7 juta ton. Sayangnya, klaim ini tak sesuai karena Indonesia justru mengimpor beras dari sejumlah negara mitra sejak dua tahun belakangan ini.

“Jadi waktu 2022 di bidang ekspor beras ke China itu kan lucu, ada juga yang ngomong surplus 7 juta ton, jadi pak Menteri jangan lagi mau dibohongi lagi soal data pak menteri,” ujar Sudin saat rapat kerja (raker), Rabu (13/3/2024).

“Kalau ngomong tuh gampang ya kan, ‘wah sekian juta ton, surplus’ kalau kita bedah ke belakang inikan masih banyak masalah iya kan, sekali lagi pak Menteri jangan gampang dibohongin masalah data,” paparnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/320/3191655/minyak_goreng-mT7V_large.jpg
Amran Tertibkan Minyak Goreng di Atas HET, YLKI: Beri Efek Jera ke Produsen Nakal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/320/3191312/mentan_amran-QISD_large.jpg
Amran Tindak Tegas 2 Produsen Minyak Goreng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/320/3188721/beras_bantuan_sumatera-l6PX_large.jpg
Kementan Minta Masyarakat Kawal Ketat Bantuan Beras Senilai Rp16 Miliar untuk Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/320/3187300/mentan_di_rapimnas_kadin-ocM6_large.jpg
Amran Minta Perizinan Usaha Dipermudah, Ini Alasannya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185600/mentan_amran-G4Bu_large.jpg
Serapan Anggaran Kementan Baru 72 Persen, Mentan Ungkap Alasannya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/320/3185401/mentan-lfTM_large.jpg
Mentan Bongkar Beras Impor Ilegal 250 Ton, Diduga Milik Multazam Sabang Group
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement