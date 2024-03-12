Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Relaksasi HET Beras Premium, Begini Kata Pedagang

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Selasa, 12 Maret 2024 |13:28 WIB
Relaksasi HET Beras Premium, Begini Kata Pedagang
Relaksasi HET Beras Premium, Begini Kata Pedagang (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah merelaksasi harga eceran tertinggi (HET) beras premium mulai 10-23 Maret 2024.

Kebijakan relaksasi ini membuat HET beras premium naik Rp1.000 untuk delapan wilayah.

Ketua Koperasi Pasar Induk Beras Cipinang Zulkifli Rasyid menilai kebijakan merelaksasi HET untuk menjaga harga dan stok beras stabil di pasaran.

"Kalau enggak ada HET harga beras enggak akan turun," katanya, Jakarta, Selasa (12/3/2024).

Dia mengatakan dengan diterapkannya HET, membuat pabrik-pabrik besar penguasa beras tidak ugal-ugalan membeli gabah petani.

