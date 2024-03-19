Impor Jagung Disetop, Begini Kata Dirut Bulog

JAKARTA - Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi menyatakan sisa impor jagung tahun ini tidak akan dilanjutkan. Hal ini dilakukan apabila pemerintah menghendaki perusahaan menghentikan impor komoditas tersebut.

Adapun, Kementerian Pertanian (Kementan) melarang adanya impor jagung, kebijakan ini mulai diterapkan pekan ini. Sebagai gantinya, Bulog diminta menyerap 500.000 ton jagung di dalam negeri, sejalan dengan proyeksi panen raya yang baik.

“Pada saat sekarang pemerintah menghentikan ya kita berhenti (impor),” ujar Bayu dikutip Selasa (19/3/2024).

Bulog memang mengantongi izin untuk melaksanakan impor jagung selama satu tahun. Aksi korporasi itu untuk memenuhi kebutuhan para peternak. Bayu mengaku, sepanjang Januari-Februari 2024 pihaknya telah mendatangkan jagung dari negara mitra.

Kendati tidak menyebut berapa jumlah yang sudah didatangkan, menurutnya komoditas tersebut sudah disalurkan ke peternak di beberapa daerah.

“Pelarangan impor untuk jagung baru keluar minggu ini, keluar sekarang, jadi yang kemarin Januari-Februari sudah ada beberapa shipment jagung dan itu atas permintaan pemerintah dan masyarakat karena harga jagung terlalu mahal di Januari-Februari,” paparnya.