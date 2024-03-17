Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Indonesia Setop Impor Jagung, Ternyata Ini Alasannya

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Minggu, 17 Maret 2024 |09:57 WIB
Indonesia Setop Impor Jagung, Ternyata Ini Alasannya
Setop Impor Jagung (Foto: Okezone)
JAKARTA - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyatakan sebelum panen raya jagung yang puncaknya diperkirakan pada April 2024, impor komoditas tersebut disetop untuk menyerap hasil produksi dalam negeri.

“Langkah (kebijakan penyetopan impor jagung) ini guna memastikan penyerapan jagung produksi dalam negeri dapat berjalan secara optimal dan menjaga harga di tingkat petani tidak jatuh,” kata Arief dalam keterangan dikutip Antara, Minggu (17/3/2024).

Dia menekankan bahwa prioritas utama pemerintah adalah mengutamakan produksi dalam negeri, terutama menjelang panen raya jagung.

Dengan menghentikan impor jagung, diharapkan kebutuhan pakan bagi peternak, khususnya peternak mandiri, dapat dipenuhi dari hasil panen petani lokal.

Arief mengatakan sebelumnya pada akhir 2023, Perum Bulog telah melakukan impor jagung pakan untuk membantu kebutuhan peternak yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan bahan baku pakan.

Kebijakan impor tersebut bertujuan untuk menstabilkan pasokan pakan peternak.

