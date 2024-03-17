Pemanfaatan Gas Bumi demi Ketahanan Energi di RI

JAKARTA - Pemanfaatan gas bumi demi ketahanan energi di Indonesia. Pemanfaatan gas bumi dalam negeri semakin berkembang di berbagai wilayah. Tak hanya itu, utilisasi gas bumi domestik guna ketahanan energi nasional akan diperluas.

Hal ini dijalankan PT Perusahaan Gas Negara Tbk atau PGN (PGAS) sebagai strategi investasi masa depan untuk memperkuat eksistensi PGN.

Pengelolaan pelanggan gas bumi ditargetkan terus bertambah, yang saat ini, PGN melayani 830.935 pelanggan dengan rincian 825.856 rumah tangga, 3.103 industri dan komersial, serta 1.976 pelanggan kecil.

“Kami berfokus dalam mempercepat konektivitas dan ketersediaan infrastruktur untuk meningkatkan utilisasi gas di pasar yang eksisting dan pasar yang baru dikembangkan. Secara bersamaan, inisiatif pengembangan diperkuat melalui optimalisasi terminal LNG, infrastruktur gas, diversifikasi produk dan layanan, di antaranya LNG trading, pengembangan renewable energi atau biomethane serta oil pipeline untuk meningkatkan pendapatan,” ujar Sekretaris Perusahaan PGN, Rachmat Hutama dalam keterangan tertulisnya, Minggu (17/3/2024).

Secara berkelanjutan, PGN akan membangun dan mengelola infrastruktur gas bumi, termasuk menginisiasi inovasi infrastruktur gas bumi untuk kemudahan akses distribusi gas bumi. PGN juga sangat terbuka untuk sinergi dengan pemerintah maupun badan usaha lainnya agar dapat mengintegrasikan pengelolaan gas bumi bagi masyarakat.