PGN Raup Laba Rp4,3 Triliun, Segini Penyaluran Gas Bumi Selama 2023

JAKARTA - PT PGN Tbk (PGAS) yang merupakan Subholding Gas PT Pertamina (Persero) membukukan pendapatan USD3,65 miliar atau setara Rp56,75 triliun pada 2023. Pendapatan ini naik 2,17% jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Untuk laba operasi PGAS tercatat sebesar USD542,42 juta dengan laba bersih tahun berjalan yang diatribusikan ke entitas induk sebesar USD278,1 juta atau setara Rp4,32 triliun.

“Kami bersyukur dapat melewati tantangan sepanjang tahun 2023 dengan pencapaian tersebut. Kinerja keuangan yang diperoleh ini sebagai wujud upaya manajemen untuk mengelola bisnis hilir gas bumi yang optimal, handal serta aman namun tetap memberikan value bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lain yang terkait”, ujar Direktur Utama PGN Arief S Handoko di Jakarta, Rabu (13/3/2024).

Selanjutnya, dalam pencapaian disisi operasional di 2023, PGN berhasil mengalirkan volume niaga sebesar 923 BBTUD untuk kebutuhan industri, komersial, transportasi dan rumah tangga, sedangkan untuk volume transmisi dalam bisnis pengangkutan sebesar 1.458 MMSCFD.

Pada lifting minyak dan gas bumi, volume yang dihasilkan adalah 25.083 BOEPD dan untuk transportasi minyak terdapat kenaikan signifikan dari 38.471 BOEPD tahun 2022 menjadi 155.775 BOEPD pada tahun 2023.

Pada LPG processing volume di tahun 2023 terhitung sejumlah 106 ton per hari.

Dalam pengelolaan pelanggan, jumlah pelanggan yang dimiliki PGN telah mencapai 830.935 pelanggan dengan rincian 825.856 rumah tangga, 3.103 industri dan komersial, serta 1.976 pelanggan kecil.