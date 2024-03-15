Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bulan Ramadan Jadi Berkah untuk Perajin Tahu

Widi Agustian , Jurnalis-Jum'at, 15 Maret 2024 |15:08 WIB
Bulan Ramadan Jadi Berkah untuk Perajin Tahu
Tahu yang diproduksi oleh perajin yang ada di Cipayung, Jakarta Timur. (Foto: Widi A/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh berkah. Berkah ini juga yang dirasakan oleh para perajin tahu.

Salah seorang perajin tahu di Cipayung, Jakarta Timur, Osid Rosyid mengungkapkan jika tren permintaan masyarakat akan tahu secara history selalu mengalami kenaikan.

 BACA JUGA:

Dia menjelaskan, biasanya kenaikan permintaan tersebut aka terjadi sebelum memasuki bulan Puasa hingga pertengahan Bulan Ramadhan.

"Banyak yang bikin tahu isi," kata dia di Jakarta.

Karena itu, Osid menjelaskan, jika biasanya dia menghabiskan 2,5 kuintal per hari untuk membuat tahu, maka dengan adanya Bulan Puasa ini produksinya akan dinaikkan.

"Kita tambah produksi 20-30 kuintal per hari," jelas dia.

 BACA JUGA:

Dia menggambarkan, tiap produksi kedelai sebanyak 10 kg akan menghasilkan tahu sebanyak 6 cetakan. Setelah tahun di cetakan dipotong, akan mencapai lebih dari 100 potong tahu, sesuai dengan ukuran yang dikehendaki.

"Selain diloper ke orang lain. Kita juga jual sendiri tahunya di pasar," kata dia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Bank BRI UMKM BRI
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/320/3191239/bri-Etkm_large.jpg
BRI Gelar Kegiatan Satukan Langkah untuk Sumatera, Beri Bantuan Rp50 Miliar Percepat Pemulihan Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/455/3185876/umkm-WJLz_large.jpg
Sulap Limbah Kayu Raup Rp1,5 Miliar, UMKM Ini Raih Peluang di Pasar Internasional Berkat Pemberdayaan BRI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/278/3185477/bri-tasr_large.jpg
BRI Perkuat Segmen Konsumer-Layanan Bank Emas Jadi Sumber Pendapatan dan Laba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/278/3185310/bri-EHrt_large.jpg
BRI Manajemen Investasi Catatkan KIK EBA Syariah Rp1,9 Triliun di BEI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178546/dirut_bri_hery_gunadi-bwFQ_large.jpg
BRI Tuntaskan Penyaluran Dana Pemerintah Rp55 Triliun untuk Pertumbuhan Ekonomi Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178437/bri-jBrg_large.jpg
BRI Dorong Penerapan Prinsip ESG untuk Bisnis Berkelanjutan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement