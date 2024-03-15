Bulan Ramadan Jadi Berkah untuk Perajin Tahu

Tahu yang diproduksi oleh perajin yang ada di Cipayung, Jakarta Timur. (Foto: Widi A/Okezone)

JAKARTA - Bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh berkah. Berkah ini juga yang dirasakan oleh para perajin tahu.

Salah seorang perajin tahu di Cipayung, Jakarta Timur, Osid Rosyid mengungkapkan jika tren permintaan masyarakat akan tahu secara history selalu mengalami kenaikan.

Dia menjelaskan, biasanya kenaikan permintaan tersebut aka terjadi sebelum memasuki bulan Puasa hingga pertengahan Bulan Ramadhan.

"Banyak yang bikin tahu isi," kata dia di Jakarta.

Karena itu, Osid menjelaskan, jika biasanya dia menghabiskan 2,5 kuintal per hari untuk membuat tahu, maka dengan adanya Bulan Puasa ini produksinya akan dinaikkan.

"Kita tambah produksi 20-30 kuintal per hari," jelas dia.

Dia menggambarkan, tiap produksi kedelai sebanyak 10 kg akan menghasilkan tahu sebanyak 6 cetakan. Setelah tahun di cetakan dipotong, akan mencapai lebih dari 100 potong tahu, sesuai dengan ukuran yang dikehendaki.

"Selain diloper ke orang lain. Kita juga jual sendiri tahunya di pasar," kata dia.