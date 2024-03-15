Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sri Mulyani: THR PNS Cair 100% Mulai 22 Maret 2024

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 15 Maret 2024 |16:31 WIB
Sri Mulyani: THR PNS Cair 100% Mulai 22 Maret 2024
Menteri Keuangan Sri Mulyani soal THR PNS (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun 2024 akan diberikan penuh sebesar 100% paling cepat 10 hari kerja sebelum Lebaran.

Bendahara Negara ini menegaskan, artinya THR akan mulai diberikan pada 22 Maret mendatang. Adapun penyaluran THR kepada penerima baru akan dilakukan sesudah pihaknya menerima perintah membayar dan penerbitan surat perintah pencairan dana.

"Tanggal 22 Maret untuk pengajuan surat perintah membayar dan menerbitkan surat perintah pencairan dana serta transfer ke rekening pensiunan. Jadi mulai tanggal 22 Maret paling cepat 10 hari sebelum (Lebaran)," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji ke-13 Tahun Anggaran 2024, Jumat (15/3/2024).

Sri Mulyani menambahkan, komponen THR yang akan diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di tahun ini terdiri dari, gaji pokok, tunjangan jabatan/umum, tunjangan melekat pada gaji pokok (tunjangan keluarga dan tunjangan pangan), kemudian 100% tunjangan kinerja (Tukin) untuk ASN pusat dan tambahan penghasilan pegawai (TPP) bagi ASN daerah.

Selanjutnya, guru, dosen, dan profesor akan mendapatkan 100% tunjangan berupa tunjangan kehormatan bagi profesor serta tambahan penghasilan bagi guru dan dosen.

Halaman:
1 2
