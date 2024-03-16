Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bank Muamalat Pastikan Kesiapan Uang Tunai Selama Ramadan dan Idul Fitri

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Sabtu, 16 Maret 2024 |17:22 WIB
Bank Muamalat Pastikan Kesiapan Uang Tunai Selama Ramadan dan Idul Fitri
Bank Muamalat pastikan ketersediaan uang tunai di Lebaran (Foto: Bank Muamalat)
A
A
A

JAKARTA – PT Bank Muamalat Indonesia Tbk memastikan kesiapan uang tunai layak edar selama Ramadan dan Idulfitri 1445 Hijriah.

Direktur Operasi dan Digital Bank Muamalat Wahyu Avianto mengatakan, kesiapan tersebut dilakukan dalam rangka mengantisipasi tingginya kebutuhan masyarakat akan uang tunai selama periode tersebut. Bank Muamalat juga turut berpartisipasi dalam event Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idulfitri (Serambi) 2024 yang digagas oleh Bank Indonesia pada Jumat, 15 Maret 2024.

“Sesuai arahan dari Bank Indonesia, kami telah menyiapkan uang tunai beserta infrastruktur dan layanan pendukung seperti kantor cabang, jaringan ATM dan kas mobil guna melayani kebutuhan masyarakat,” ujarnya, Sabtu (16/3/2024).

Bank Muamalat menyiapkan uang tunai sekitar Rp736 miliar untuk melayani kebutuhan transaksi penukaran uang baru dan penarikan tunai di ATM dan kantor cabang selama Ramadan dan Idul Fitri tahun ini.

Di samping melayani penukaran uang tunai di kantor cabang mulai tanggal 1 – 5 April 2024, Bank Muamalat juga turut berpartisipasi dalam program Bank Indonesia yaitu layanan penukaran uang gress kepada masyarakat melalui kas keliling. Mobil kas keliling Bank Muamalat berlokasi di Istora Senayan dengan periode penukaran 28 – 31 Maret 2024. Uang pecahan yang disiapkan mulai dari pecahan paling kecil yaitu Rp1.000 sampai dengan pecahan Rp100.000.

