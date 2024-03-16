Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Insentif PPN Bisa Dongkrak Pembelian Rumah?

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Sabtu, 16 Maret 2024 |18:10 WIB
Insentif PPN Bisa Dongkrak Pembelian Rumah?
Insentif PPN dongkrak penjualan rumah (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) properti dan pembangunan infrastruktur mendongkrak pembelian properti. Dari analisa data penggunaan platform Pinhome sepanjang 2023, terdapat beberapa temuan menarik seputar tren properti residensial.

Di akhir 2023, penambahan inventori baru pada proyek perumahan naik hingga dua kali lipat, sementara permintaan akan rumah baru juga naik hingga 27%.

Berdasarkan Pinhome Indonesia Residential Market Report 2023 & Outlook 2024, terdapat lonjakan permintaan rumah baru di Kabupaten Bogor dipicu oleh pembangunan infrastruktur signifikan, seperti pembangunan jalan tol Serpong-Bogor via Parung.

Kenaikan suku bunga sepanjang 2023 telah menggeser permintaan KPR ke tenor cicilan lebih pendek, dan bunga tetap lebih panjang. Permintaan KPR yang paling populer bergeser dari cicilan 16-20 tahun menjadi 11-15 tahun. Pembeli rumah semakin cermat dengan mengambil KPR take over dengan tenor bunga tetap yang lebih panjang, yaitu 5-8 tahun. Selain itu, per Juli 2023, permintaan KPR take over pun naik dua kali lipat.

Kota Depok dan Kabupaten Bogor menjadi kawasan dengan pertumbuhan hunian terbesar. Hunian di Depok rata-rata bertumbuh 2.5x setahun belakangan, dan Kabupaten Bogor diprediksi menjadi sentra pertumbuhan hunian di tahun 2024.

Tren sewa hunian berkembang di Jakarta, Bandung, dan sekitarnya. Penambahan inventori sewa bertumbuh hingga dua kali lipat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya didorong oleh normalisasi mobilitas dan kebijakan Work From Office (WFO) pasca pandemi.

Halaman:
1 2
