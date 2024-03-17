Siapakah Sosok PNS dengan THR Paling Tinggi? Ini Sosoknya

JAKARTA - Siapakah Sosok PNS dengan THR paling tinggi? Pemerintah telah memutuskan memberikan gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran secara penuh kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS). THR diberikan H-10 Lebaran dan gaji ke-13 cari di Juni 2024.

Kebijakan ini juga sudah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan 2024.

Secara praktis, jumlah THR yang diterima memang akan berbeda untuk masing-masing PNS. Di mana variabel yang mempengaruhinya antara lain adalah golongan, nilai tunjangan, hingga instansi tempat PNS atau ASN tersebut bekerja.

Dicatat Okezone, Minggu (17/3/2024) berikut sosok PNS dengan THR paling tinggi?

Bukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) atau Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang mendapat THR terbesar, akan tetapi sosok yang menerima jumlah terbesar justru yakni Suryo Utomo.