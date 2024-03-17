Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Siapakah Sosok PNS dengan THR Paling Tinggi? Ini Sosoknya

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Minggu, 17 Maret 2024 |08:30 WIB
Siapakah Sosok PNS dengan THR Paling Tinggi? Ini Sosoknya
THR PNS Tertinggi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Siapakah Sosok PNS dengan THR paling tinggi? Pemerintah telah memutuskan memberikan gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran secara penuh kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS). THR diberikan H-10 Lebaran dan gaji ke-13 cari di Juni 2024.

Kebijakan ini juga sudah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan 2024.

Secara praktis, jumlah THR yang diterima memang akan berbeda untuk masing-masing PNS. Di mana variabel yang mempengaruhinya antara lain adalah golongan, nilai tunjangan, hingga instansi tempat PNS atau ASN tersebut bekerja.

Dicatat Okezone, Minggu (17/3/2024) berikut sosok PNS dengan THR paling tinggi?

Bukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) atau Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang mendapat THR terbesar, akan tetapi sosok yang menerima jumlah terbesar justru yakni Suryo Utomo.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/320/3191356/gaj_pensiunan_pns-8mDr_large.jpg
Gaji Pensiunan PNS Januari 2026 Apakah Naik? Ini Faktanya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/320/3190664/pns-CK3T_large.png
PNS Boleh WFA 29-31 Desember 2025, Ini Syaratnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/320/3190645/pns-NTS5_large.jpeg
Sah, PNS Bisa WFA 29-31 Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/320/3185850/pns-Fefa_large.jpeg
BKN Ungkap PNS Bisa Naik Pangkat 12 Kali Setahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/320/3185791/pppk-NeMG_large.jpg
Revisi UU ASN: Ini Nasib PPPK dan PNS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/320/3185239/gaji_pns-MXgR_large.jpg
Ternyata Ini Penentu Gaji PNS Naik atau Tidak
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement