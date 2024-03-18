Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Subsidi Gas Industri Dinilai Tak Mampu Ciptakan Produk yang Murah, Kok Bisa?

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Senin, 18 Maret 2024 |16:39 WIB
Subsidi Gas Industri Dinilai Tak Mampu Ciptakan Produk yang Murah, Kok Bisa?
Program gas industri dinilai tidak efektif (Foto: Reuters)
JAKARTA – Subsidi gas industri dinilai tidak mampu menciptakan produk yang murah. Pasalnya, program subsidi harga gas bumi tertentu (HGBT) kepada sejumlah industri tidak efektif.

“Kebijakan HGBT ini seharusnya mampu menurunkan harga pokok produksi (HPP), tetapi dalam praktiknya tidak terjadi penurunan signifikan,” jelas Ekonom Universitas Brawijaya Candra Fajri Ananda, Senin (18/3/2024).

Menurutnya, meskipun harga eceran produk tidak berubah, namun HPP tidak turun. Itu sebabnya, ia menilai bahwa tantangan yang dihadapi oleh sektor industri bukan pada persoalan gas, melainkan akibat kegiatan operasional perusahaan yang efisien.

“Kami mendeteksi bahwa sektor korporasi mungkin tidak beroperasi secara efisien yang mengakibatkan potensi kerugian yang signifikan. Korporasi juga perlu memastikan penggunaan gas meningkat, ketersediaan dan distribusi gas lancar, serta efisiensi dalam penyaluran,” ungkapnya.

Dari 7 sektor industri yang mendapatkan subsidi HGBT, ia melanjutkan, industri pupuk paling memiliki multiplier effect. Oleh karenanya jika kebijakan ini dihentikan harga pupuk dipastikan akan melambung.

“Sebaiknya program seperti ini harus lebih difokuskan ke industri yang berdampak pada hajat hidup orang banyak seperti pupuk,” sebut Candra.

Berdasarkan data pemerintah pada tahun 2022, komponen biaya gas dalam biaya produksi bervariasi. Paling tinggi adalah industri pupuk di mana komponen biaya gas mencapai 58,48%, kemudian kaca 24,84%, keramik 17,87%, oleochemical 8,96% dan petrokimia sekitar 7,72%. Adapun kontribusi biaya gas di industri baja sekitar 7,26% dan yang paling rendah industri sarung tangan sebesar 5,90%.

