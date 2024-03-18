500 Followers IG Dapat Uang Berapa?

JAKARTA - 500 followers IG dapat uang berapa? Media sosial instagram bisa dimanfaatkan pengguna untuk mencari cuan.

Melansir Instagram Influencer Earnings Calculator by influencermarketinghub.com, influencer dengan kondisi 500 followers masuk dalam kategori pemula. Influencer dengan jumlah followers sekitar 500, kemungkinan besar mereka masih berada di tahap awal karier.

Influencer dengan kondisi 500 followers, 36 Average Likes / Post dan 7,2% Engagement Rate, bisa mendapatkan tarif sekitar USD40-USD60 per post.

Karena masih mengawali karier dan sedikit kemungkinan untuk dapat bekerjasama secara langsung dengan brand, maka dapat diasumsikan Influencer dengan 500 followers dapat memiliki penghasilan sekitar kurang dari 2 Juta Rupiah dalam sebulan.

Ada beberapa cara menghasilkan uang dari Instagram Reels. Anda bisa menghasilkan uang di Instagram melalui fitur Play Bonus. Meta mengembangkan produk ini untuk AS. pengguna Instagram. Pengoperasiannya cukup sederhana, misalnya pengguna hanya perlu mengunduh konten dari Instagram Reels. Selain itu, Meta menawarkan hadiah saat konten mencapai jumlah poin tertentu.

Dirangkum Okezone, Senin (18/3/2023), berikut cara mendapatkan uang dari Reels Instagram:

1. Syarat

Anda perlu mengetahui syarat mengaktifkan fitur Play Bonus terlebih dahulu agar dapat menghasilkan uang dari Instagram Reels.