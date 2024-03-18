Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

500 Followers IG Dapat Uang Berapa?

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Senin, 18 Maret 2024 |20:02 WIB
500 Followers IG Dapat Uang Berapa?
500 followers instagram dapat uang berapa (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - 500 followers IG dapat uang berapa? Media sosial instagram bisa dimanfaatkan pengguna untuk mencari cuan.

Melansir Instagram Influencer Earnings Calculator by influencermarketinghub.com, influencer dengan kondisi 500 followers masuk dalam kategori pemula. Influencer dengan jumlah followers sekitar 500, kemungkinan besar mereka masih berada di tahap awal karier.

Influencer dengan kondisi 500 followers, 36 Average Likes / Post dan 7,2% Engagement Rate, bisa mendapatkan tarif sekitar USD40-USD60 per post.

Karena masih mengawali karier dan sedikit kemungkinan untuk dapat bekerjasama secara langsung dengan brand, maka dapat diasumsikan Influencer dengan 500 followers dapat memiliki penghasilan sekitar kurang dari 2 Juta Rupiah dalam sebulan.

Ada beberapa cara menghasilkan uang dari Instagram Reels. Anda bisa menghasilkan uang di Instagram melalui fitur Play Bonus. Meta mengembangkan produk ini untuk AS. pengguna Instagram. Pengoperasiannya cukup sederhana, misalnya pengguna hanya perlu mengunduh konten dari Instagram Reels. Selain itu, Meta menawarkan hadiah saat konten mencapai jumlah poin tertentu.

Dirangkum Okezone, Senin (18/3/2023), berikut cara mendapatkan uang dari Reels Instagram:

1. Syarat

Anda perlu mengetahui syarat mengaktifkan fitur Play Bonus terlebih dahulu agar dapat menghasilkan uang dari Instagram Reels.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/455/3182812/viral-4Cts_large.jpg
Ini Pemilik Ta Wan, Restoran yang Minta Maaf Usai Pelanggan Minum Cairan Pembersih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/455/3181336/ekonomi-2hl4_large.jpg
Emak-Emak, Ini Cara Kurangi Sampah Jadi Peluang Ekonomi Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/455/3180544/sandiaga_uno-eaFw_large.jpg
Bisnis Masa Depan, Sandiaga Uno: Green Economy Ciptakan Green Job
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/455/3177868/umkm-PLcx_large.jpg
Berkat Pertamina UMK Academy, Produk Kerajinan Pelepah Pisang Tembus Pasar AS  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/455/3175422/inspirasi_usaha-yw6E_large.jpg
Pelaku Bisnis Online Ungkap Rahasia Raih Omzet Miliaran Rupiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/455/3168957/umkm-H37p_large.jpg
UMKM Healthcare Ini Berkembang Semakin Pesat Berkat Program Pemberdayaan BRI 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement