Komitmen dalam TJSL, PT Sasa Inti Sumbangkan Ambulans kepada Palang Merah Indonesia

JAKARTA - Sebagai wujud nyata komitmennya terhadap tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan misinya untuk meningkatkan 'Indonesia Sehat' (Indonesia Sehat), PT Sasa Inti mengumumkan sumbangan dua unit ambulans baru untuk Palang Merah Indonesia (PMI).

Inisiatif ini menegaskan dedikasi perusahaan untuk memberikan dampak yang berarti terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.

Pemberian ambulans ini merupakan bagian dari program tanggung jawab sosial perusahaan PT Sasa Inti, yang bertujuan untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dalam konteks kesehatan, penyediaan layanan ambulans gratis merupakan kebutuhan penting di Indonesia, khususnya di pusat kota padat penduduk seperti Jakarta.

Meskipun terjadi perkembangan pesat di negara ini, ketersediaan layanan medis darurat yang dapat diakses masih terbatas.

Sumbangan dua unit ambulans ini kepada PMI menandakan sebuah langkah signifikan dalam menjembatani kesenjangan dalam layanan medis darurat dan memastikan akses tepat waktu terhadap perawatan kritis bagi mereka yang membutuhkan.

Melalui kemitraan dengan PMI, Sasa Inti bertujuan untuk memperkuat dampak inisiatif CSR dan berkontribusi dalam membangun bangsa yang lebih sehat dan berketahanan.

“Kami menyadari kebutuhan mendesak akan layanan ambulans yang lebih banyak, PT Sasa Inti dengan tegas menunjukkan komitmennya untuk menjadi bagian dari solusi. Melalui kerja sama dengan PMI, kami berharap bahwa ambulans-ambulans yang kami sumbangkan akan menjadi alat yang efektif dalam menyelamatkan nyawa, terutama di saat-saat genting,” ujar Rudolf Tjandra, CEO dan President Director PT Sasa Inti