Berbagi Keberkahan, Wapres Hadiri dan Beri Santunan untuk 3.333 Anak Yatim

Wapres KH Ma'ruf Amin hadiri dan beri santunan untuk anak yatim dalam acara milad ketiga BSI. (Foto: dok BSI)

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin menghadiri acara Santunan 3.333 Anak Yatim Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), pada Selasa (19/3/2024) di Assembly Hall Jakarta Convention Center, Jakarta.

Jumlah penerima santunan ini selaras dengan milad ketiga BSI tahun ini, seperti perayaan milad sebelumnya yaitu menyantuni 1.111 anak yatim pada milad pertama dan 2.222 anak yatim di milad kedua.

Acara ini diselenggarakan sebagai salah satu upaya untuk terus mengalirkan kemaslahatan kepada masyarakat, dan berbagi keberkahan di bulan Ramadan 1445 H. Sebanyak 1.500 anak yatim dari 30 yayasan panti asuhan di Jabodetabek dan Banten diundang hadir secara langsung di Assembly Hall Jakarta Confension Center, Jakarta.

Sementara, 1.833 anak yatim lainnya akan diundang oleh masing-masing Kantor Regional BSI di seluruh Indonesia. Pada kesempatan ini, Wapres KH Ma'ruf Amin secara simbolis ikut memberikan kado THR berupa uang tunai senilai Rp300.000/anak dan bingkisan.

Dalam sambutannya Wapres menyampaikan pesan, bahwa anak-anak sebagai penerus bangsa agar meneladani Rasulullah dan tingkatkan semangat belajar.