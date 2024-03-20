Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Berikut Syarat Lengkap Pekerja yang Dapat THR Lebaran 2024

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |06:02 WIB
Berikut Syarat Lengkap Pekerja yang Dapat THR Lebaran 2024
THR Lebaran 2024 (Foto: Okezone)
JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyebut syarat pekerja yang dapat menerima Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran 2024.

THR ini diberikan kepada pekerja yang memiliki masa kerja satu bulan secara terus-menerus atau lebih.Ketentuan penerimaan THR tahun ini sudah tertuang dalam Surat Edaran Menaker Nomor M/2/HK.04/III/2024 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2024 Bagi Pekerja/Buruh Di Perusahaan diterbitkan pada 15 Maret 2024.

"THR ini dimaksudkan untuk membantu meringankan beban biaya dalam memenuhi kebutuhan pekerja atau buruh dan keluarganya dalam menyambut hari raya keagamannya," ujar Ida.

THR diberikan kepada pekerja yang memiliki masa kerja satu bulan secara terus menerus atau lebih, baik yang mempunyai hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) dan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Termasuk buruh harian lepas memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Menaker No. 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, pekerja dengan masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih diberikan THR sebesar satu bulan upah.

Telusuri berita finance lainnya
