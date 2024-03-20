Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

ASDP Siapkan 5 Penyeberangan Tambahan Antisipasi Lonjakan Penumpang

Ponsius Econg , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |21:03 WIB
ASDP Siapkan 5 Penyeberangan Tambahan Antisipasi Lonjakan Penumpang
ASDP siap tambah 5 penyeberangan tambahan (Foto: Instagram)
A
A
A

KUPANG - PT Angkutan Sungai Darat dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry (Persero) siap menambah jadwal penyeberangan selama prosesi Semana Santa di Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).

General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Kupang, Sugeng Purwono menyampaikan, pihaknya menyediakan 5 ekstra trip atau penyeberangan tambahan mengantisipasi lonjakan penumpang.

"Ada lima ekstra trip dari ASDP bagi para peziarah yang akan mengikuti prosesi Semana Santa di Larantuka," ungkap Purwono, Rabu (20/3/2024).

Penerapan ekstra trip ini, kata dia, merupakan bagian dari upaya ASDP menyukseskan pelaksanaan iven wisata religi yang dirayakan menjelang Hari Raya Paskah dalam tradisi keagamaan Katolik di ujung timur Pulau Flores itu.

"Biasanya kalau sesuai jadwal hanya di hari Minggu dan Selasa saja, tetapi untuk prosesi Semana Santa ditambah lagi," ujarnya.

Adapun 5 jadwal penyeberangan tambahan tersebut meliputi Jumat (22/3/2024) pukul 13.00 Wita, Minggu (24/3/2024) pukul 14.00 Wita, Selasa (26/3/2024) pukul 13.00 Wita, Kamis (28/3/2024) 12.00 Wita, dan Jumat (29/3/2024) pukul 13.00 Wita.

Pihaknya, demikian Purwono, bahkan bisa menambahkan lagi armada penyeberangan jika ada kemungkinan dalam satu hari terdapat lonjakan peziarah melebihi kapasitas kapal yang tersedia.

"Kita lihat situasi saja nanti. Jika memang membludak penumpangnya akan kami tambah lagi armadanya, sehingga bisa jadi satu hari ada dua armada yang diberangkatkan," kata Purwono.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/320/3192072/asdp-dTM4_large.jpg
Jumlah Penumpang Kapal Penyeberangan Naik 9,2% saat Natal 2025, Ini Rinciannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/320/3190420/kapal_asdp-JGC9_large.jpg
KMP Jatra I Diberangkatkan Angkut 44 Ton Bantuan ke Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/320/3189782/asdp-Ir3D_large.jpg
Beroperasi 15 Desember, ASDP Kerahkan KMP Jatra I Percepat Pemulihan Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/320/3185819/asdp-Fi0Y_large.jpg
Ini Persiapan Penyeberangan Sumatera-Jawa-Bali saat Nataru 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/320/3184794/asdp-YxG0_large.jpg
ASDP Diskon Tarif Penyeberangan 19 Persen saat Nataru, Cek Jadwalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/320/3184065/asdp-Bx9L_large.jpg
Libur Nataru 2026, ASDP Perkuat Jalur Jawa-Bali-Lombok
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement