ASDP Siapkan 5 Penyeberangan Tambahan Antisipasi Lonjakan Penumpang

KUPANG - PT Angkutan Sungai Darat dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry (Persero) siap menambah jadwal penyeberangan selama prosesi Semana Santa di Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).

General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Kupang, Sugeng Purwono menyampaikan, pihaknya menyediakan 5 ekstra trip atau penyeberangan tambahan mengantisipasi lonjakan penumpang.

"Ada lima ekstra trip dari ASDP bagi para peziarah yang akan mengikuti prosesi Semana Santa di Larantuka," ungkap Purwono, Rabu (20/3/2024).

Penerapan ekstra trip ini, kata dia, merupakan bagian dari upaya ASDP menyukseskan pelaksanaan iven wisata religi yang dirayakan menjelang Hari Raya Paskah dalam tradisi keagamaan Katolik di ujung timur Pulau Flores itu.

"Biasanya kalau sesuai jadwal hanya di hari Minggu dan Selasa saja, tetapi untuk prosesi Semana Santa ditambah lagi," ujarnya.

Adapun 5 jadwal penyeberangan tambahan tersebut meliputi Jumat (22/3/2024) pukul 13.00 Wita, Minggu (24/3/2024) pukul 14.00 Wita, Selasa (26/3/2024) pukul 13.00 Wita, Kamis (28/3/2024) 12.00 Wita, dan Jumat (29/3/2024) pukul 13.00 Wita.

Pihaknya, demikian Purwono, bahkan bisa menambahkan lagi armada penyeberangan jika ada kemungkinan dalam satu hari terdapat lonjakan peziarah melebihi kapasitas kapal yang tersedia.

"Kita lihat situasi saja nanti. Jika memang membludak penumpangnya akan kami tambah lagi armadanya, sehingga bisa jadi satu hari ada dua armada yang diberangkatkan," kata Purwono.