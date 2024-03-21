Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

5 Artis Indonesia yang Suka Bagi-Bagi Duit di Instagram

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 21 Maret 2024 |21:02 WIB
5 Artis Indonesia yang Suka Bagi-Bagi Duit di Instagram
5 Artis Indonesia yang Suka Bag-Bagi Duit di Instagram. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - 5 artis Indonesia yang suka bagi-bagi duit di Instagram. Dinilai dermawan, tapi para artis ini juga mendapat penilaian kurang baik dari para netizen.

Namun ada yang unik, ada artis Indonesia yang membagikan uang karena kritikan atau hujatan. Oleh karena itu, menarik untuk diketahui siapa saja artis tersebut.

Lantas siapa saja 5 artis Indonesia yang suka bagi-bagi duit di instagram, berikut daftarnya:

1. Raffi Ahmad

Artis yang satu ini sudah dikenal kerap berbagi. Suami Nagita Slavina ini sering kali membagikan uang lewat media sosialnya seperti Instagram.

2. Kiky Saputri

Kiky Saputri lebih unik. Dirinya kerap membagikan uang lewat Instagram kepada kepada netizen yang menghujat dirinya.

3. Aldi Taher

Artis yang satu ini dikenal memiliki sikap nyeleneh dan sering kali menghibur publik. Tidak sedikit netizen yang mengirimi dirinya DM seperti permintaan untuk mereview sebuah produk hingga ajakan bermain musik.

Halaman:
1 2
