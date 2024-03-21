Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Apakah Pensiunan PNS Dapat THR?

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Kamis, 21 Maret 2024 |22:01 WIB
Apakah Pensiunan PNS Dapat THR?
Apakah pensiunan PNS dapat THR (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Apakah pensiunan PNS dapat THR? Pemerintah akan mencairkan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk pensiunan PNS. Pencairan THR bagi ASN dan pensiunan dimulai paling cepat pada akhir Maret 2024.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan pemberian THR dan gaji 13 ini sebagai bentuk apresiasi pemerintah kepada seluruh aparatur negara yang telah, sedang, dan ke depan akan terus berkontribusi memberikan pelayanan publik terbaik. Selain itu, juga sebagai upaya pemerintah untuk terus menggerakkan perputaran ekonomi masyarakat.

Menteri Anas menyampaikan bahwa pemberian THR dan gaji 13 pada tahun ini terdapat peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya sejak pandemi Covid-19. Terdapat peningkatan pada kebijakan tahun 2024, yaitu tunjangan kinerja bagi ASN di instansi pusat sebesar 100% dan TPP bagi ASN di instansi daerah paling banyak 100% dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Anas mengatakan, ketentuan tersebut berdasarkan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2024

Untuk THR pensiunan PNS, Taspen mulai mencairkan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pensiunan mulai tanggal 22 Maret 2024. Pembayaran THR kepada penerima pensiun dan penerima tunjangan tahun 2024 ini diberikan berdasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Maret Tahun 2024.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/320/3136311/rupiah-i8lS_large.jpeg
Ini Perbedaan Gaji ke-13 dan THR PNS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/22/320/3124857/thr_pns-o6vW_large.jpeg
THR PNS Daerah 2025 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkapnya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/21/320/3124624/thr-20xA_large.jpeg
Kenapa THR PNS 2025 Belum Cair? Ini Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/19/320/3123911/sri_mulyani-xbQF_large.jpg
THR ASN 2025 Sudah Cair Rp23,3 Triliun, Ini Rinciannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/18/320/3123668/rupiah-kaOh_large.jpeg
Sudah Cair, Berapa Besaran THR PNS dan Pensiunan 2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/320/3123252/rupiah-xqub_large.jpeg
Cara Cek THR PNS 2025 yang Cair Hari Ini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement